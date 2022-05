Matovič hľadá spojenca pre podporu rodín, obrátil sa na kotlebovcov

20.5.2022 (Webnoviny.sk) - Strana Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) rokuje s ministrom financií Igorom Matovičom (OĽaNO) o podpore vládneho návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa. Na tlačovej besede to v piatok povedal poslanec a podpredseda ĽSNS Martin Beluský Podľa neho strana zákon v súčasnom znení nepodporí, požaduje do návrhu zapracovať zmeny. Beluský hovorí, že je čas na rokovania, pretože parlamentná schôdza bude pokračovať aj na budúci týždeň. Poslanci ĽSNS vo štvrtok 19. mája hlasovali za to, aby sa o zákone rokovalo v skrátenom legislatívnom konaní.