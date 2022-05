Sulíkovci sa podľa Matoviča vykašľali na deti, berú ich za rukojemníkov a zaujímajú ich len zbohatlíci

Kritika Gröhlinga

Ľahneme si na koľaj

20.5.2022 (Webnoviny.sk) - Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) podrobil v piatok kritike koaličnú stranu Sloboda a Solidarita (SaS) za to, že nepodporuje vládny návrh zákona o financovaní voľného času dieťaťa.„Vy ste nespolupracovali, vy ste sa na tie deti jednoducho vykašľali. Mimoriadne ma to vyrušuje. Vlastne sme si obliekli dresy. Vidíme, komu záleží na rodinách a komu záleží na učiteľoch alebo na zbohatlíkoch,“ povedal Matovič v pléne parlamentu.Ministrovi školstva Branislavovi Gröhlingovi (SaS) vytkol, že zakázal legislatívcom v rezorte školstva spolupracovať pri príprave zákona so štátnymi úradníkmi v iných rezortoch. Podľa Matoviča pri zákone o poskytovaní voľnočasových aktivít pre deti je vidieť, kto je hodný ochrany.Matovič na adresu SaS povedal, že za výrobcov alkoholu či poskytovateľov hazardu alebo extrémne bohaté firmy „si ľahneme na koľaj“ a deti si strana berie za rukojemníkov.Zákon o financovaní voľného času dieťaťa počíta s tým, že každý mesiac by dieťa vo veku päť až 18 rokov mohlo získať príspevok na voľnočasové aktivity vo výške 50 eur.Poslanci o zákone diskutujú v prvom čítaní. Vo štvrtok 19. mája poslanecké plénum rozhodlo, že zákon sa prerokuje v zrýchlenom režime.