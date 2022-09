Matovič je de facto premiér, myslí si poslanec Žiak zo SaS a nevie, kto by s ním išiel do vlády

11.9.2022 (Webnoviny.sk) - Andreja Stančíka , poslanca parlamentu za stranu OĽaNO, mrzí, že došlo k rozpadu štvorkoalície. Uviedol to v diskusnej relácii V politike na TA3. Poslanec Miroslav Žiak (SaS) označil ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) za hlavný problém a nevie, kto by s ním išiel do vlády.Podľa neho je Matovič de facto premiér. Stančík oponoval, že noví ministri budú, naopak, zodpovední, keď v takto náročnej dobe preberú zodpovednosť. Stančík tiež povedal, že ak by premiér Eduard Heger (OĽaNO) odvolal Matoviča proti jeho vôli, rozbil by tým hnutie OĽaNO Richard Takáč podpredseda strany SMER-SD a poslanec NR SR trvá na tom, že riešením sú predčasné voľby. Podľa neho však prezidentka zmarila referendum za predčasné voľby.