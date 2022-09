Ruská armáda podľa Zelenského v týchto dňoch predvádza to najlepšie, čo môže urobiť. Ukazuje chrbát (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

11.9.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že ruské sily urobili „dobré rozhodnutie“, keď utekajú z Charkovskej oblasti pred protiofenzívou ukrajinskej armády.„Ruská armáda v týchto dňoch predvádza to najlepšie, čo môže urobiť - ukazuje chrbát. A koniec koncov je pre nich dobrou voľbou utiecť. Na Ukrajine nie je a nebude miesto pre okupantov,“ uviedol Zelenskyj vo videu, ktoré zverejnila jeho kancelária v sobotu večer.Zelenskyj taktiež povedal, že od začiatku septembra oslobodila ukrajinská armáda približne 2-tisíc kilometrov štvorcových územia. Ruským vojakom, ktorí sa boja vrátiť do Ruska, sľúbil v prípade zadržania ukrajinskými vojakmi zaobchádzanie v súlade so Ženevskými konvenciami.