Matovič je duševne chorý človek a Heger asi trpí schizofréniou, skonštatoval Fico (video)

Matovič je duševne chorý

Heger trpí schizofréniou

28.9.2022 (Webnoviny.sk) - Všetci 27 poslanci zo strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) budú prítomní na 73. mimoriadnej schôdzi Národnej rady SR (NR SR) a budú hlasovať za odvolanie ministra financií Igora Matoviča OĽaNO ).Povedal to v stredu na tlačovej konferencii predseda strany Robert Fico . „Táto schôdza vyvoláva rôzne vášne a obávam sa, že nebude mať pekný priebeh, ale to sa dá očakávať," tvrdí Fico a dodal, že „minister financií je duševne chorý a s takým človekom sa nedá vyjednávať ani rokovať".Fico za poslanecký klub strany Smer-SD vyhlásil, že „ideme hlasovať proti Matovičovi, ale súčasne nemáme záujem prispievať a prehlbovať cirkus, ktorý nastane v NR SR. Vyzývam aj poslancov z našej strany, aby obmedzili svoje vystúpenia na mieru nevyhnutnú".Fico tvrdí, že ich povinnosťou je hlasovať za odvolanie Matoviča z funkcie ministra, pretože podľa jeho slov ublížil tejto krajine ako nikto iný.Predseda strany sa na tlačovej besede vyjadril i k premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽaNO). „Máme na čele Slovenskej republiky človeka, ktorý asi trpí schizofréniou. Myslí, si, že žijeme v šťastnej krajine, všetko podľa neho funguje. Potom dostane pred ústa mikrofón od zahraničných médií a hovorí im o kolapse slovenskej ekonomiky," uviedol Fico.Heger podľa predsedu Smer-SD povedal, že ak Slovensko nedostane od Bruselu miliardy eur, spadne slovenská ekonomika. „Prvé, čo musí Heger urobiť, je ísť do Európskej rady a povedať im ,zastavte nezmyselné sankcie.' Je pravda, že sa trápime, premiér musí hájiť záujmy Slovenska a nie Bruselu," dodal.