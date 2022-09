Vláda je banda amatérov, Matovič terorista a najhorší minister, vyhlásil Pellegrini (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

28.9.2022 (Webnoviny.sk) - Pri stredajšom rokovaní o odvolaní Igora Matoviča OĽaNO ) z postu ministra financií mu Hlas-SD vystaví účet a zahlasuje za jeho odvolanie.Na tlačovej konferencii to vyhlásil predseda strany Peter Pellegrini , ktorý je tiež presvedčený, že je „psou povinnosťou" každého opozičného politika zahlasovať za odvolanie Matoviča, a to bez ohľadu na to, či to má, alebo nemá dopad na predčasné voľby.Vláda je podľa neho „banda amatérov, ktorá vedie krajinu do záhuby", a Matovič je „terorista, najhorší minister v tejto krajine, najnenávidenejší politik a jednoducho musí z politiky odísť".Výsledok hlasovania bude podľa neho závisieť od toho, ako sa zachovajú nezaradení poslanci. „Spolu 76 hlasov by sa nájsť mohlo, ale v pozadí zrejme prebiehajú nejaké ťahy, takže bude to do poslednej chvíle nepredvídateľné," myslí si Pellegrini.