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08. júna 2026

Matovič k odvolaniu Dubéciho: Vnímam ho naďalej ako milovníka parlamentného bavoráka. Raz došiel za nami a daroval nám olivovník – VIDEO


Tagy: Odvolanie Podpredseda parlamentu

Darček mal byť akýmsi symbolom zmierenia. Premiér Robert Fico avizoval, že



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matovic 676x410 8.6.2026 (SITA.sk) - Darček mal byť akýmsi symbolom zmierenia.


Premiér Robert Fico avizoval, že Smer-SD je pripravený odvolať podpredsedu parlamentu Martina Dubéciho, ak Progresívne Slovensko bude chcieť odvolať Tibora Gašpara.

Progresívci napriek tomu oznámili, že podajú návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze, na ktorej sa pokúsia odvolať Gašpara z postu podpredsedu parlamentu, aj keď riskujú tým odvolanie Dubéciho.

Matovič: Progresívci sa nechali nachytať


Šéf Hnutia Slovensko Igor Matovič sa téme prípadného odvolania Dubéciho venoval na sociálnej sieti. Podľa jeho slov Fico touto výzvou postavil Šimečku pred krásnu dilemu.

„Ako poznám Martinka Dubéciho, ktorý parlamentný bavorák a služobného šoféra miluje, už dnes bol slzu vyroniť na pleci u šéfka Miška – aby mu ten bavoráčik nebral, že on si ho veľmi zaslúži,“ píše Matovič v statuse.

„A tak sa Miško neborák znenazdajky vyskytol pred otázkou – byť chlap = dodržať slovo a podať návrh na popravu Zla … alebo uprednostniť chtíč po funkcii a pôžitkoch asi najznámejšieho prevracača kabátov?“ pokračoval ďalej. Podľa slov Matoviča sa PS „nikdy nemalo ulakomiť na teplý flek pre Dubéciho," pretože to bola pasca, no progresívci ho nepočúvali.



Darček od Dubéciho


Šéfa Hnutia Slovensko sa v pondelok novinári pýtali, či bude podporovať prípadné odvolanie Dubéciho. „Nebudeme to podporovať, hoci sa Martin Dubéci správa dosť v príkrom rozpore s tým, čo nám sľuboval, keď sme ho zvolili, pretože bez našich hlasov by nebol zvolený do tejto pozície. Zásadne otočil,“ reagoval Matovič na otázku.

Zároveň prezradil, že toho času, keď Dubéci zháňal hlasy na svoje zvolenie do funkcie podpredsedu parlamentu, prišiel za matovičovcami s darčekom, ktorý mal byť akýmsi symbolom zmierenia.

Prezradím také tajomstvo. Vtedy keď chcel, aby sme mu dali hlasy, tak prišiel za nami s takým malým olivovníkom – malo to byť od neho asi nejaký symbol zmierenia. Hovoril o tom, že odteraz už Progresívne Slovensko sa k nám bude stavať ako k partnerom a on sa o to zasadí. Ale ako sa stal podpredsedom parlamentu, tak sa nám otočil chrbtom a kde môže, tam na nás brýzga,“ uviedol Matovič s tým, že je mu ľúto, že sa Dubéci takto k veci postavil a vníma ho naďalej len ako milovníka parlamentného bavoráka.


Zdroj: SITA.sk - Matovič k odvolaniu Dubéciho: Vnímam ho naďalej ako milovníka parlamentného bavoráka. Raz došiel za nami a daroval nám olivovník – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Odvolanie Podpredseda parlamentu
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