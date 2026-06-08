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08. júna 2026
Maďarský protikorupčný úrad žiada vyšetrovanie Orbánovej éry pre miliardové podvody
Šéf kontrolného úradu tvrdí, že počas vlády Viktora Orbána mohli z krajiny zmiznúť miliardy eur z fondov EÚ. Predstavitelia bývalej maďarskej vlády premiéra
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Predstavitelia bývalej maďarskej vlády premiéra Viktora Orbána by mali čeliť vyšetrovaniu pre podozrenia zo systematického zneužívania európskych fondov.
V rozhovore pre portál Politico to vyhlásil šéf maďarského Úradu pre integritu Ferenc Pál Biró. Podľa neho existujú viaceré prípady, pri ktorých mohlo dôjsť k rozsiahlym podvodom pri verejných obstarávaniach financovaných z peňazí Európskej únie (EÚ). „Vysokopostavení politici môžu a pravdepodobne aj budú stíhaní,“ povedal Biró.
Peniaze sú preč
Úrad pre integritu vznikol v roku 2022 pod tlakom Bruselu ako súčasť reforiem požadovaných výmenou za uvoľnenie eurofondov. Inštitúcia dohliada na využívanie a ochranu finančných prostriedkov EÚ v Maďarsku.
Biró tvrdí, že jeho tím identifikoval viacero prípadov, v ktorých by Maďarsko mohlo získať späť neoprávnene použité peniaze. „Mali by sme byť ako krajina schopní tieto prostriedky získať späť, pretože väčšina z nich už opustila krajinu,“ uviedol.
Tri firmy
Podľa zistení úradu získavali tri firmy väčšinu štátnych zákaziek na dodávky tovarov a služieb, pričom ceny mali byť umelo nadhodnotené. Maďarský štát mal za posledné štyri roky vynaložiť na kontrakty s týmito spoločnosťami približne desať miliárd eur.
Biró odhaduje, že podozrivé predraženie zákaziek mohlo dosiahnuť až 3,5 miliardy eur. Verejné obstarávania podľa neho vykazovali znaky manipulácie a niektoré bežné produkty boli nakupované za násobne vyššie ceny než na trhu.
Nulová tolerancia
Nový maďarský premiér Péter Magyar, ktorý sa ujal funkcie v máji po výraznom volebnom víťazstve, opakovane obviňuje Orbánovu éru z rozsiahlej korupcie. Jeho vláda sa snaží presvedčiť Brusel, aby Maďarsku uvoľnil viac než desať miliárd eur zadržaných pre obavy o stav právneho štátu.
Magyar minulý mesiac oznámil, že Maďarsko sa stane členom Európskej prokuratúry (EPPO), čo Orbánova vláda dlhodobo odmietala. EPPO vyšetruje trestné činy súvisiace so zneužívaním financií Európskej únie vrátane podvodov a korupcie.
Biró zároveň tvrdí, že počas vyšetrovania čelil politicky motivovaným útokom aj pokusom o podplácanie. Podľa Európskej komisie (EK) pritom v prípade podvodov s fondmi EÚ platí „nulová tolerancia“.
Zdroj: SITA.sk - Maďarský protikorupčný úrad žiada vyšetrovanie Orbánovej éry pre miliardové podvody © SITA Všetky práva vyhradené.
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