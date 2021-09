Matovič: Kolíkovej nedôverujem a myslím si, že spáchala podvod pri prenájme budovy ministerstva

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.9.2021 (Webnoviny.sk) - Ak chce niekto povaliť ďalšiu koalíciu, tak nech vypovie koaličnú dohodu. Uviedol to minister financií a predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič Reagoval tak na to, že frakcia strany Za ľudí na čele s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou opustila stranu Za ľudí a vstúpila do poslaneckého klubu strany Sloboda a Solidarita (SaS) . Tá zároveň požaduje, aby Kolíková naďalej zostala šéfkou rezortu spravodlivosti.Matovič povedal, že hnutie OĽaNO stojí za tým, že koaličná dohoda je platná. „Nemôžeme žiť a fungovať tak, že nám vyhovujú dohody, keď je to len v náš prospech,“ pokračoval s tým, že v koaličnej dohode sú odpovede na všetky otázky. „Aj to, ako bol vytvorený ten mechanizmus na prerozdelenie mandátov na vláde,“ dodal.Skonštatoval aj to, že koaliční partneri svoje rozhodnutie neoznámili vopred. „Pre nás je to sčista jasna,“ povedal Matovič. Predseda strany SaS Richard Sulík podľa Matoviča len partnerom oznámil, že bude zasadať republiková rada a výstup z nej bude na budúci týždeň.Matovič zdôraznil, že aj po prepočítaní kresiel v parlamente má strana SaS stále právo len na tri mandáty vo vláde „Nie je verejným tajomstvom, že ja ministerke Kolíkovej nedôverujem a myslím si, že spáchala podvod pri prenájme budovy ministerstva spravodlivosti,“ uviedol na adresu ministerky spravodlivosti Matovič.