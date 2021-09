Za ľudí plánuje po odchode Kolíkovej frakcie reštart strany, viac sa chce venovať práci a nie politikárčeniu

Presadzovali program neoliberálnej ideológie

Chcú postaviť stranu opäť na nohy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.9.2021 (Webnoviny.sk) - Predsedníctvo strany Za ľudí sa stretne budúci týždeň, hlavnou témou bude reštart strany po odchode skupinky funkcionárov, politické priority strany na najbližšie mesiace a zloženie nového expertného tímu strany. Informoval o tom tlačový odbor Za ľudí.Strana tak reagovala na stredajšie rozhodnutie nespokojného krídla Za ľudí okolo ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej, ktoré oznámilo, že opúšťa stranu Za ľudí a vstupuje do poslaneckého klubu strany Sloboda a Solidarita (SaS). Zo strany Za ľudí okrem ministerky Kolíkovej vystupujú aj poslanci parlamentu Vladimír Ledecký Ján Benčík , ktorý nie je členom Za ľudí, iba za ňu kandidoval v parlamentných voľbách.„Poslanci skupinky pani Kolíkovej dostali od ľudí mandát na presadzovanie programu strany Za ľudí, nie programu neoliberálnej ideológie do všetkých aspektov života spoločnosti. Práve naopak, ľuďom sme sľúbili, že nebudeme otvárať ideologické boje, viac sa sústredíme na prácu a na rozumné riešenia, ktoré nerozdeľujú už i tak veľmi rozdelenú spoločnosť. Ľuďom sme sľúbili, že budeme bojovať proti korupcii a budeme robiť reformy, ale zároveň chrániť ľudskú dôstojnosť, podporovať rodiny a presadzovať zodpovedný, ale aj sociálne citlivý, prístup k verejným financiám. A my, členovia strany Za ľudí, svoj sľub plníme," uviedla strana v stanovisku.Po odchode skupinky funkcionárov plánuje strana Za ľudí presadzovať svoje hodnoty ešte neúnavnejšie. „Stovky členov strany v regiónoch chcú pracovať na reštarte strany založenom na dobrých a rozumných riešeniach pre Slovensko. Naším zásadným postojom je neuhýbanie v hodnotách, ku ktorým sa strana hlási. Tento základ je pevný a na tomto základe postavíme stranu Za ľudí na nohy," doplnili predstavitelia strany.Bývalým kolegom prajú všetko dobré a veria, že v novej zostave sa budú viac venovať práci a menej hádkam a politikárčeniu.