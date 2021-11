Matovič kritizuje Lengvarského za nezvládnutú situáciu, Krajčí bol lepším ministrom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.11.2021 - Marek Krajčí bol lepší minister zdravotníctva ako Vladimír Lengvarský. Uviedol to v utorok v rozhlasovej relácii Rádia Expres Braňo Závodský naživo minister financií a bývalý premiér Igor Matovič.Súčasnú zlú epidemickú situáciu považuje Matovič za jednoznačné zlyhanie Lengvarského. Napriek tomu by ho však nechcel z jeho pozície odvolať, zodpovednosť by mal niesť aj ďalej.