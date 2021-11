Obžalovaný „hrobár“ z gangu sátorovcov sa vyjadril v rámci posledného slova, trvá na nezákonnosti súdneho procesu

Vypovedal proti ostatným členom

Čelí viacerým obvineniam

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.11.2021 (Webnoviny.sk) - Obžalovaný Lehel H., mediálne známy ako „Hrobár" zo skupiny sátorovcov, trvá na tom, že súdny proces vedený voči nemu pre viacero trestných činov je nezákonný.Uviedol to v utorok na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku v rámci takzvaného posledného slova, ktoré nasleduje po záverečnej reči. Posledné slovo zvykne byť na väčšine pojednávaní stručné, v prípade Lehela H. trvá však už viacej ako dve hodiny.„Som nezákonne obvinený, nezákonné bolo toto celé trestné konanie," povedal obžalovaný. Pripomenul pritom, že pôvodne bol v pozícii spolupracujúceho obvineného a vypovedal proti dnes už odsúdeným členom skupiny sárotovcov, ako sú Zsolt Nagy, Juraj Bugár alebo Kristián Kadár. Tí však následne vypovedali proti nemu v jeho procese.Taktiež povedal, že na skutkoch sátorovcov sa podieľal pre obavy o život, pričom pripomenul aj kontakty na orgány činné v trestnom konaní, ktoré mal zosnulý Lajos Sátor. „Keby som išiel na políciu, vedel by to do dvoch dní," povedal. Prokurátor už na predošlom pojednávaní 10. novembra navrhol obžalovanému trest odňatia slobody na doživotie.Úrad špeciálnej prokuratúry obžaloval Lehela H. pre členstvo v zločineckej skupine, päť vrážd a tiež pre krádež 45,5 milióna vtedajších slovenských korún z roku 2003. V prípade spomenutej krádeže čelí obžalobe aj Ivan K.Pokiaľ ide o trestné činy vraždy, podľa obžaloby boli obeťami v dvoch prípadoch takzvané biele kone. V jednom prípade osoba, pri ktorej sa obžalovaný obával vyzradenia účasti na spomenutej krádeži a v dvoch prípadoch išlo o členov skupiny sátorovci, konkrétne o Andora Reisza a o samotného zakladateľa skupiny sátorovcov Ľudovíta (Lajosa) Sátora.