Matovič: Kto hovorí o zásadnom znižovaní daní a odvodov, ten blúzni a klame ľudí (video)

15.4.2021 (Webnoviny.sk) - Ak niekto hovorí o zásadnejšom znižovaní daní a odvodov na Slovensku, tak blúzni a klame ľudí. V reakcii na zámer strany SaS presadiť do programového vyhlásenia vlády znižovanie celkového daňovo-odvodového zaťaženia to na tlačovej besede povedal minister financií Upozornil na to, že štát v súčasnosti míňa o 1,5 násobku viac, ako vyberie na dani z pridanej hodnoty. Deficit verejných financií za tento rok by podľa neho mohol dosiahnuť 7 až 9 miliárd eur.Rezort financií podľa Matoviča príde s reformou daní a odvodov. „Snívať a klamať ľudí o tom, že ideme zásadne znižovať dane a odvody, by však bolo nezodpovedné," zdôraznil expremiér. Ak podľa neho štát zabráni podvodníkom obchádzať platenie daní, potom sa môže začať debata o znižovaní daňovo-odvodového zaťaženia. „Chceme ísť po krku všetkým daňovým podvodníkom," dodal. Milan Krajniak si nevie predstaviť, že by vládna koalícia v čase pandémie zásadnejšie znížila daňovo-odvodové zaťaženie na Slovensku. Podpredseda strany Sme rodina tak reagoval na zámer strany SaS presadiť do nového programového vyhlásenia vlády znižovanie celkového daňovo-odvodového zaťaženia.„Vo všeobecnosti s týmto princípom súhlasíme, nebránime sa mu, ale musíme vidieť, ako to chcú v najbližších rokoch dosiahnuť," povedal počas brífingu pred rokovaním vlády. Osobne si nevie predstaviť, že by sa v tomto a budúcom roku dane a odvody zásadnejšie znížili. Upozornil na to, že verejné financie vykazujú vysoký deficit. „Viem si predstaviť, že nastavíme nejaký systém poklesu daní a odvodov," povedal Krajniak.Strana Sloboda a Solidarita (SaS) chce do nového programového vyhlásenia vlády presadiť popri zavedení výdavkových stropov aj znižovanie celkového daňovo-odvodového zaťaženia. V tlačovej správe o tom informoval hovorca SaS Ondrej Šprlák . Cieľom liberálov je výrazne zvýšiť udržateľnosť a efektívnosť verejných financií na Slovensku.Vláda Eduarda Hegera by sa podľa SaS preto mala vo vládnom programe zaviazať k zavedeniu ústavného zákona, ktorý by viedol k postupnému znižovaniu celkového daňovo-odvodového zaťaženia na päťročný kĺzavý priemer troch krajín Európskej únie s najnižším celkovým daňovo-odvodovým zaťažením.„Prípadne by malo ísť o zakomponovanie daňovej brzdy priamo do zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Zvyšovanie celkového daňovo-odvodového zaťaženia bude možné iba po schválení ústavnou väčšinou poslancov Národnej rady SR," uviedol predseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet Marián Viskupič. Daňové a odvodové zákony by sa mali podľa neho prijímať tak, aby ich účinnosť bola vždy od 1. januára nasledujúceho roka. „Aj toto pomôže všetkým vyvarovať sa chaosu z neustále sa meniacich pravidiel,“ dodal poslanec za SaS.Matovič zároveň uviedol, že decembrový schválený rozpočet verejnej správy z dielne rezortu financií na tento rok počítal s deficitom 7,4 % HDP, avšak bude vyšší. Pritom už pôvodne plánovaný deficit bol podľa neho tretí najhorší v rámci EÚ. Dôvodom je podľa neho aj to, že predtým na Slovensku bola vláda, ktorá v čase hojných rokov rozkrádala a rezervy tak neostali žiadne.„Momentálne náš deficit, ktorý je naplánovaný v tomto roku na 7,4 % HDP, už dnes vieme, že nebude reálny. Bude omnoho väčší,“ povedal vo štvrtok Matovič. Bude to podľa neho aj preto, lebo druhá vlna pandémie COVID-19 je výrazne silnejšia a aj dopady tak budú výrazne väčšie.Rada pre rozpočtovú zodpovednosť v januári odhadovala v rámci svojho semaforu tohtoročný deficit rozpočtu verejnej správy na úrovni 6,8 % HDP. Vo februári odhad mierne zvýšila na sedem percent a v marcovej prognóze sa opäť vrátila k číslu 6,8 percenta. K poklesu deficitu pod sedem percent prispeli podľa rady najmä lepšie výsledky hospodárenia samospráv v roku 2020 oproti očakávaniam, čo sa pozitívne premietlo aj do výhľadu na roku 2021.