Rusko nenamietalo v liste preverovanie šarží Sputnika, Kolíková sa odvoláva na Lengvarského

15.4.2021 - Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí) potvrdila, že ruská strana nenamietala v liste zo 6. apríla preverovanie šarží vakcíny Sputnik V v necertifikovanom laboratóriu na Slovensku. Podľa ministerky vyplývajú z listu iné skutočnosti.Ako zdôraznila, myslí si však, že bližšie by mal o veci informovať minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO). Reakciu šéfky rezortu spravodlivosti poskytol agentúre SITA Peter Bubla z tlačového oddelenia ministerstva.„Predbežne môžem povedať, že po preštudovaní zmluvy aj príslušných dokumentov prichádzam k záveru, že tu nie je dôvod na to, aby sa daná zmluva nepovažovala za zmluvu, ktorá je povinne zverejňovaná podľa infozákona. Ohľadom ďalšieho postupu a rizík, ktoré s tým súvisia, budem informovať členov vlády a je k tomu pripravený komplexnejší materiál,“ dodala Kolíková v súvislosti s možným zverejnením zmluvy o nákupe vakcín.Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok 15. apríla vyhlásila, že dôvod požiadavky na vrátenie vakcín Sputnik V bol iný ako sťažnosť ruskej strany, že o posudzovaní vakcíny rozhodovalo necertifikované laboratórium na Slovensku. Ako dodala, podľa jej názoru by mala byť zmluva o nákupe vakcín príslušným spôsobom povinne zverejnená.