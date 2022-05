Matovič láme cez koleno princípy právneho štátu, pri balíčkoch obišiel všetky štandardné pravidlá

Matovičove protiinflačné zákony

Vláda zneužíva skrátené legislatívne konanie

24.5.2022 (Webnoviny.sk) - Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) pri svojich protiinflačných zákonoch obišiel všetky pravidlá štandardného legislatívneho procesu. Zdôraznila to mimovládna organizácia Via Iuris Vo svojom profile na sociálnej sieti uviedla, že prijímanie dôležitých zákonov bez odbornej diskusie či bez možnosti pripomienkovať ich odborníkmi a verejnosťou je v rozpore so základnými princípmi právneho štátu.„Zákony, ktoré nás budú stáť viac ako 1,2 miliardy eur ročne, sú na základe návrhu ministra financií prijímané v skrátenom legislatívnom konaní. Od zrodu myšlienky po rokovanie o návrhoch zákonov v parlamente prešlo len niekoľko dní. A to je problém,“ napísala organizácia.Pre fungujúci právny systém je nevyhnutné, aby každá nová právna úprava bola systémová. Podľa Via Iuris by sa teda zákony mali prijímať bez časového tlaku tak, aby si ich vedeli všetky relevantné subjekty od ministerstiev cez orgány štátnej správy až po firmy a občanov naštudovať a prípadne sa k nim vyjadriť.„Skrátené legislatívne konanie odporuje všetkým týmto princípom, a preto by sa malo používať len v ozaj mimoriadnych situáciách. Takýto výnimočný krok musí byť riadne odôvodnený a podložený nevyhnutnosťou odvrátiť nejakú hrozbu. To sa však pri protiinflačných zákonoch ministra financií nestalo,“ pokračovala mimovládka.Ako Via Iuris skonštatovala, v prípade zákona s tak významným finančným dopadom na štátny rozpočet mohla vláda ustanoviť aspoň skrátené sedemdňové pripomienkové konanie.Pripomenuli, že český ústavný súd už v minulosti zrušil niekoľko zákonov, pretože boli prijaté v skrátenom legislatívnom konaní, hoci na to neboli splnené základné zákonné podmienky.Mimovládna organizácia vysvetlila, že skrátené legislatívne konanie by sa malo využívať najmä v situáciach, keď hrozí ohrozenie ľudských práv a základných slobôd, ohrozenie bezpečnosti, štátu hrozia značné hospodárske škody alebo je vyhlásený núdzový stav.