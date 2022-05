Špecialisti z Danone vyvinuli nové dojčenské mlieko pre deti narodené cisárskym rezom

* Všetky následné mlieka obsahujú vitamíny C a D podľa požiadaviek legislatívy.

**2´FL = 2´fukozyllaktóza, nepochádza z materského mlieka

24.5.2022 (Webnoviny.sk) -"Sme si plne vedomí, že materské mlieko je najdôležitejšou a najlepšou výživou, ktorú môže dojča dostať. Zásadnú úlohu zohráva nielen v rozvoji zdravej črevnej mikrobioty a imunitného systému, ale aj z nutričných dôvodov nevyhnutných pre zdravý rast a vývoj dieťaťa. Pôrod cisárskym rezom však môže potenciálne viesť k problémom s dojčením. Býva často spojený s neskorším nástupom laktácie, problémovým dojčením alebo jeho predčasným ukončením. Sme radi, že sme využili náš viac ako 50 ročný výskum zameraný na materské mlieko, a predstavili rodičom a ich deťom novinku, ktorá je im k dispozícii na základe odporúčania pediatra v prípade, že dojčenie nie je možné," uvádza k novinke Monika Žiláková, Medical Marketing manažér v Danone pre Českú a Slovensku republiku.MUDr. Jana Nikolinyová, PhD. neonatologička, vysvetľuje: "Na rozdiel od relatívne stabilnej črevnej mikrobioty dospelých, vyvíjajúca sa črevná mikrobiota novorodencov vykazuje vyššiu plasticitu a adaptabilitu. Za najvýznamnejší faktor, ktorý ovplyvňuje vytvorenie počiatočnej novorodeneckej črevnej mikrobioty je považovaný spôsob pôrodu. U výhradne dojčených, zdravých novorodencov, porodených vaginálne, dominuje v črevnom trakte populácia bifidobaktérií, ktorá predstavujeAž 90 % celkovej črevnej mikrobioty. Pri pôrode cisárskym rezom nedochádza ku kontaktu novorodenca s materskými mikroorganizmami v pôrodných cestách, čím je znemožnený prenos zdraviu prospešných materských mikroorganizmov na novorodenca. Narušená črevná mikrobiota novorodencov po cisárskom reze má za následok nepriaznivý vplyv na vývoj imunitného systému, ako i celkové zdravie dieťatka."Pre prípady, kedy nie je možné bábätko dojčiť, vyvinula spoločnosť Danone a jej značka Nutricia dojčenské mlieko Nutrilon 2 Profutura CESARBbiotikTM. Obsahuje vitamíny C* a D*, ktoré prispievajú k normálnej funkcii imunitného systému. Oproti iným dojčenským mliekam obsahuje napríklad bifidobaktérie (Bifidobacterium breve M-16 V) a zmes oligosacharidov GOS/FOS, navyše obsahuje aj oligosacharid materského mlieka 2´FL**.Spoločnosť Danone, pod ktorú patrí Nutricia a všetky jej značky, sa viac ako 100 rokov zaoberá výživovými potrebami a stravovacími návykmi svojich spotrebiteľov, a to od tých najmenších až po seniorov. V súlade so svojou misiou "Jedna planéta. Jedno zdravie" vďaka svojim produktom prepája zdravie planéty a populácie v jeden celok a prináša produkty pre výživu v priebehu celého ľudského života – od narodenia až po seniorský vek.Dojčenie je najlepšia výživa dojčiat. Dojčenská výživa by mala byť používaná na odporúčania pediatra. Spôsob použitia a ďalšie informácie sú uvedené na obaloch.Tento článok nie je autorským obsahom Webnoviny.sk . Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.