Matovič má pred sebou ťažkú úlohu, pri tvorbe rozpočtu by sa mal zamerať na znižovanie deficitu

Deficit treba zastabilizovať

Zníženie výdavkov alebo zvýšenie daní

20.8.2021 (Webnoviny.sk) - Jednou z úloh ministra financií Igora Matoviča bude na jeseň pripraviť štátny rozpočet na rok 2022 a aj jeho nastavenie na ďalšie dva roky. Niektorí politici mu vyčítajú, že ešte nie sú známe aspoň základné východiská pre tvorbu rozpočtu verejnej správy.Avšak ako pre agentúru SITA uviedlo tlačové oddelenie rezortu financií, novelou zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy sa spojili dva samostatné dokumenty, a to východiská rozpočtu verejnej správy a program stability. Pri zostavovaní návrhu rozpočtu verejnej správy sa vychádza z programu stability schváleného vládou SR.Program stability Slovenskej republiky na roky 2021 až 2024 vláda schválila ešte 12. mája 2021. Podľa dokumentu by mal tohtoročný schodok verejných financií medziročne stúpnuť z úrovne 6,2 percenta na 9,9 percenta HDP.V roku 2022 sa predpokladá návrat k stabilnejšej situácii v zdravotnej aj ekonomickej oblasti a od roku 2023 začne podľa rezortu financií aj aktívne ozdravovanie bilancie hospodárenia. Pre rok 2022 počíta s deficitom verejných financií na úrovni 5,1 percenta HDP.Ako ďalej pre agentúru SITA povedal analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) Martin Vlachynský , v čase, keď deficit na rok 2021 dosiahne medzi 6,8 miliardy eur, čo je odhad Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, až rozpočtovanými 9,5 miliardy eur, je priorita rozpočtu nielen na rok 2022, ale na dlhé roky dopredu jasne daná - stabilizácia a znižovanie deficitu.„Vláda signalizuje túto snahu, no nanešťastie sa tak snaží robiť najmä plánovaným zvyšovaním daňových príjmov. Obrovská rozpočtová diera je však primárne dôsledok straty kontroly nad vládnymi výdavkami za poslednú dekádu,“ skonštatoval Vlachynský.Za posledných desať rokov podľa Vlachynského narástli ročné príjmy verejnej správy zhruba o 14 miliárd eur, ale výdavky až o 20 miliárd eur.„Bez znižovania výdavkov si znižovanie deficitu bude vyžadovať extrémne zvýšenie daní. To by však znamenalo voličom vysvetliť, že sa znižovanie výdavkov týka napríklad aj 60 položiek, ktoré tam pribudli v rámci piatich sociálnych balíčkov troch vlád,“ dodal Vlachynský.