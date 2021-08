Tragická dopravná nehoda otriasla okresom Vranov nad Topľou, vodič zomrel po náraze do stromu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.8.2021 (Webnoviny.sk) - Tragická dopravná nehoda sa stala vo štvrtok 19. augusta večer neďaleko Vranova nad Topľou. Vyhasol pri nej život 47-ročného muža zo Zamutova (okres Vranov nad Topľou). Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová , vodič viedol vozidlo Volswagen Passat od obce Čaklov na Vranov nad Topľou.Pri prejazde miernou pravotočivou zákrutou zišiel z cesty do priekopy, prešiel ešte niekoľko desiatok metrov a narazil do stromu. Vodič pri náraze utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým na mieste podľahol.Presnú príčinu smrti stanoví nariadená pitva, ktorá tiež potvrdí alebo vylúči prítomnosť alkoholu u vodiča. V prípade začala polícia trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Škoda na vozidle bola stanovená na približne 5 000 eur.