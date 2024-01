Matovič: Mafiánska vláda potrebuje hlavu štátu zo svojich radov. Pellegrini je podľa Hnutia Slovensko človek bez hodnôt (video)

Vláda potrebuje prezidenta "zo svojich radov"

Pellegrini údajne podviedol voličov

Človek bez hodnôt

19.1.2024 (SITA.sk) - Mafia urobí všetko preto, aby sa prezidentom stal človek s ich mafiánskymi praktikami. Vyhlásil to predseda Igor Matovič na piatkovej tlačovej besede. Ako pripomenul, predseda Národnej rady (NR) SR Hlas-SD ) v piatok oznámi svoju kandidatúru na prezidenta.„Je jasné, že mafiánska vláda potrebuje hlavu štátu zo svojich radov, ktorá im bude v páchaní zločinov verne kryť chrbát," uviedol Matovič s tým, že Pellegrini je človek, ktorý mafii bude verne slúžiť.„Pellegrini začal kariéru poslanca ako poskok, ktorý systematicky predkladal v NR SR pozmeňujúce návrhy v prospech oligarchov a finančných skupín," dodal predseda hnutia Slovensko a pokračoval, že Pellegrini vie aj okrádať štát, pričom pripomenul 545-násobne predražený softvér registračnej pokladnice.„Štát tak pripravil o 15,4 milióna eur. Softvér bol hodný 28-tisíc, on za neho zaplatil 15,4 milióna eur. Dvaja svedkovia svedčia, že Pellegrini za to zobral 150-tisícový úplatok v krabici od šampanského," zdôraznil Matovič, podľa ktorého je Pellegrini schopný aj legalizovať príjem z trestnej činnosti, keďže nevie hodnoverne vysvetliť nadobudnutie značného majetku či financovanie strany.Matovič dodal, že Pellegrini vie i dokonale klamať, oklamal podľa neho dôchodcov, ktorým sľúbil 640 eur, ak budú voliť Hlas. „Podviedol voličov, ktorým sľúbil lacnejšie potraviny, energie a nezrušenie špeciálnej prokuratúry," konštatoval Matovič s tým, že jediné, čo Pellegrini rieši, je to, ako nadeliť mafii amnestiu za zločiny, ktoré spolu s nimi páchal.„Vedome a arogantne porušuje zákon, rokovací poriadok, a tak pohŕda právami parlamentnej opozície aj celou parlamentnou demokraciou," vyhlásil Matovič s tým, že kandidát na prezidenta si nectí zákon.Predseda poslaneckého klubu hnutia Slovensko Michal Šipoš v mene celého poslaneckého klubu vyzval Pellegriniho, aby stiahol z parlamentu novelu Trestného zákona. Podľa Šipoša je Pellegrini pre tento zákon v konflikte záujmov. Z prezidentského postu sa podľa Šipoša bude môcť prostredníctvom podpísania tohto zákona očistiť.Poslanec Ľubomír Galko (hnutie Slovensko) vyhlásil, že Pellegrini je človek bez hodnôt. Dôvodom je podľa Galka to, že sa stretol 16. januára, teda v deň smutného výročia upálenia Jána Palacha, s veľvyslancom z Ruska.„Na toto stretnutie bol aj hrdý. Lebo sa fotografiami zo stretnutia pochválil na sociálnej sieti," dodal Galko a označil toto konanie za cynické a odporné. Podľa Galka by to malo Pellegriniho politicky zdiskreditovať miesto toho, aby sa stal hlavou štátu.