Medzi „dobrákmi“ Svetového ekonomického fóra sú Zelenskyj či Cichanovská, k „špinavcom“ zaradili aj slovenského politika

Zelenskyj vedie náročný boj

Získať si pozornosť je náročné

19.1.2024 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj či exilová bieloruská opozičná líderka Sviatlana Cichanovská sa dostali na zoznam „dobrákov“ Svetového ekonomického fóra v Davose, ktorý pri tejto príležitosti zostavil spravodajský web Politico. K podujatiu, ktoré sa skončilo v piatok, vytvoril aj zoznam „špinavcov“, v ktorom je aj slovenský premiér Robert Fico Na zoznam Politico zaradilo osobnosti bojujúce „dobrý boj“ proti klimatickej zmene, chudobe, ochoreniam a za slobodu a demokraciu. Zelenskyj bol podľa webu v Davose s misiou, a to aby pripomenul svetovým špičkám boj Ukrajiny o prežitie a zároveň zabezpečil zdroje a zbrane pre Kyjev, aby mohol vyhrať nad ruskou agresiou.„Ale ako sa vojna vlečie a pozornosť sa obracia na krízu na Blízkom východe a voľby v Spojených štátoch, Zelenskyj vedie náročný boj“, konštatuje Politico.Získať pozornosť sveta prišla podľa Politica aj Cichanovská. Líderka bieloruskej opozície sa usiluje o zosadenie dlhodobého bieloruského vodcu Alexandra Lukašenka , chce aby sa zodpovedal za svoje činy a chce priviesť demokraciu do krajiny. Vzhľadom na to, že svet zamestnávajú dve intenzívne vojny a mimoriadne rušný volebný rok, získať si pozornosť je náročné.Na zozname „dobrákov“ je okrem spomenutých aj niekdajší americký viceprezident a environmentalista Al Gore , šéf Open Society Foundations Alexander Soros, speváčka Angélique Kidjo, podnikateľ a filantrop Bill Gates , biologička a ochrankyňa prírody Jane Goodall a predseda spoločnosti Fortescue a filantrop Andrew ‘Twiggy’ Forrest