Matovič mení rétoriku. Odmeny dostanú všetci zdravotníci z prvej línie, aj lekári

Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) rozhodnutie komentoval ako výsmech vo vzťahu k zdravotníctvu s tým, že lekárov vláda po krízových mesiacoch „hádže cez palubu“.

Z prideľovania odmien nechcú byť vylúčení ani záchranári. „Vážení kolegovia záchranári a operátori, od včera sa nás pýtate, či sa odmeny budú týkať aj záchranárov. Riešime to a veríme, že v tom budeme zahrnutí aj my. Sme predsa ozajstná prvá línia!“ uviedla na Facebooku Slovenská komora zdravotníckych záchranárov.

Matovič hovorí o omyle

Ako dnes premiér uviedol na Facebooku, odmeny napokon dostanú všetci zdravotníci, ktorí reálne riskovali v prvej línii. „Včera večer som absolvoval rozhovor s pánom ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím, ktorého výsledkom je, že odmenu za nasadenie dostanú všetci zdravotníci, ktorí reálne riskovali v prvej línii.“

Odmenia aj záchranárov či sanitárov

Matovič doplnil, že odmeny nakoniec dostanú aj sanitári, záchranári, pracovníci dopravnej zdravotnej služby a lekári.

„Pôvodne som si myslel, že zdravotníci mimo sestier sú vybavení v inom balíku odmien. Marek mi to však vysvetlil, že ‚iný balík‛ je určený len na odmeny pre zamestnancov Úradov regionálneho zdravotníctva a na zaplatenie dohodárov, ktorých hygienici nevyhnutne potrebujú na pomoc pri dohľadávaní kontaktov,“ vysvetlil svoje predchádzajú tvrdenie na margo lekárov.

Vláda plánuje okrem zdravotníkov odmeniť aj hasičov, vojakov či zamestnancov domovov sociálnych služieb.

Asociácia nemocníc upozornila na diskriminačný prístup

Pondelkové vyhlásenie predsedu vlády stihlo vyvolať ostré reakcie. Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) označila pôvodné vyjadrenia predsedu vlády Igora Matoviča za veľmi nevhodné, prijala ich s nevôľou a nepochopením.

„ANS nesúhlasí a protestuje, aby lekári, ktorí boli v prvej línii pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v záchrannej zdravotnej službe, na urgentných príjmoch, na pohotovostiach či na intenzívnych lôžkach neboli odmenení spolu s ostatnými pracovníkmi pracujúcimi v rizikovom prostredí, a upozorňuje, že diskriminačný prístup voči lekárom v súvislosti s prichádzajúcou druhou vlnou pandémie COVID-19 by mohol oslabiť systém poskytovania zdravotnej starostlivosti,“ uvádza sa v stanovisku asociácie.

Hlavnými kritériami majú byť osobný prínos a nasadenie

Predseda Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb Anton Szalay si myslí, že odmenení by mali byť všetci, ktorí sa zapojili do potrebných činností bez ohľadu na to, na ktorom poste sú a koľko zarábajú. „Osobný prínos a nasadenie by mali byť tými hlavnými kritériami pre vyjadrenie poďakovania aj finančnými prostriedkami,“ doplnil.





