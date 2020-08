Matovič sa pustil do SaS, návrh na odluku cirkví od štátu považuje za prvoplánový marketing

Najhorší možný spôsob začiatku diskusie

Zmena by ušetrila 52 miliónov eur

18.8.2020 (Webnoviny.sk) - Zámer presadiť odluku cirkví od štátu, za ktorým je strana Sloboda a solidarita (SaS) , považuje premiér Igor Matovič OĽaNO ) za prvoplánový marketing. Podľa premiéra ide o mimoriadne citlivú otázku, pri ktorej by sa mali akékoľvek zmeny robiť až po poctivej celospoločenskej diskusii.„Spôsob, kedy SaS akúkoľvek cirkev (ako spoločenstvo veriacich), vyhlási najprv de facto za príživníkov, je najhorší možný spôsob ako poctivú diskusiu začať ... až mám pocit, že ani nejde o odluku samotnú, ale prvoplánový marketing využívajúci najprízemnejšie pudy,“ napísal Matovič na sociálnej sieti.Premiér uviedol, že si uvedomuje historickú úlohu cirkví pri šírení vzdelanosti, kultúry či písma. Rovnako si mimoriadne váži milióny hodín obetavej práce členov cirkví pre dobro ľudí v núdzi.„Nedovolím preto, aby diskusiu na túto tému viedol niekto, pre koho svet začína a končí v jeho peňaženke. Vážim si liberálne zmýšľajúcich ľudí v našom poslaneckom klube, ktorí na túto tému diskutujú aj s predstaviteľmi cirkví bez prízemných emócií. Len to je cesta k poznaniu, že veriaci ako aj neveriaci sa vzájomne potrebujeme ... lebo sme jedno. Jedno Slovensko,“ napísal premiér.SaS na sociálnej sieti informovala, že nastal čas na debatu o reforme financovania cirkví, ktoré by malo byť dobrovoľné. „V SaS sme presvedčení, že každý sa dokáže rozhodnúť slobodne, či zo svojich daní cirkev podporí, alebo nie. Takouto zmenou by sme v rozpočte ušetrili 52 miliónov eur,“ tvrdí SaS.Ako ďalej povedala, uznáva význam náboženstva a cirkví v morálno-etických otázkach, ako aj v oblastiach týkajúcich sa rôznych verejnoprospešných aktivít, avšak je na mieste začať celospoločenskú debatu, či by sa tieto peniaze nedali využiť lepšie. SaS doplnila, že nehovorí o zrušení finančnej podpory pre sakrálne pamiatky, ktoré sú dôležitou súčasťou kultúrneho dedičstva.