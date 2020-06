Matovič navštívil trnavskú automobilku Groupe PSA, zo Slovenska chce opäť ekonomického tigra

Veľké firmy trápi cena energií

Zrušia nezmyselné regulácie

5.6.2020 (Webnoviny.sk) - Vláda chce podľa jej predsedu Igora Matoviča vytvoriť také podnikateľské prostredie, aby sa Slovensko stalo opäť ekonomickým tigrom Európy. Povedal to počas návštevy trnavskej automobilky Groupe PSA Slovakia Vytvorenie dobrých podmienok pre zamestnávateľov je podľa Matoviča jediná cesta, ktorá povedie aj k spokojnosti zamestnancov.Igor Matovič spolu s Eduardom Hegerom, ministrom financií, navštívili automobilku v predvečer jej nábehu do plnej štvorzmennej prevádzky. Ide o prvú z automobiliek na Slovensku, ktorá sa vracia k výrobe, aká bola pred koronakrízou.S vedením automobilky hovoril o problémoch, s ktorými sa veľkí zamestnávatelia na Slovensku stretávajú. Jedným z nich je cena energií, ktorá je napríklad vo Francúzsku o tretinu nižšia ako na Slovensku.Generálny riaditeľ automobilky Stephane Bonhommeau v tejto súvislosti povedal, že ceny energie vplývajú na konkurencieschopnosť závodov.Zároveň poďakoval za štátnu pomoc počas obdobia prerušenej výroby. Matovič si pozrel aj výrobu vozidiel a na skúšobnom okruhu si vyskúšal aj elektromobil vyrobený v Trnave.Vláda podľa ministra financií Eduarda Hegera v súvislosti s plánovaným návratom na pozíciu ekonomického tigra Európy pripravuje súbor opatrení, ktorých výsledkom bude rušenie rôznych nezmyselných regulácií a byrokracie v podnikateľskom prostredí. Pripravuje tiež zvýhodňovanie tých, ktorí poctivo platia dane.Groupe PSA Slovakia je jednu zo štyroch automobiliek, ktoré pôsobia na Slovensku. V minulom roku zišlo z jej výrobných liniek 371 152 vozidiel, bolo to o 5,4 percenta viac ako v roku 2018.Trnavská automobilka medziročne zvyšovala výrobu už osem rokov po sebe. V súčasnosti má približne 4500 zamestnancov.