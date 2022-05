Matovič nemá rád faloš a strojenosť Čaputovej, ale nadávať jej do amerických k***** je podlosť najhrubšieho zrna

3.5.2022 (Webnoviny.sk) - Predseda Smeru – sociálnej demokracie (Smeru-SD) Robert Fico sa priznal, že pozná vraha investigatívneho novinára Jána Kuciaka . Vo svojom profile na sociálnej sieti to konštatuje minister financií a líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) „Skorumpovaný zločinec Fico sa nechal na mítingu navozených ľudí v Nitre na 1. mája počuť, že ,My raz povieme, kto Kuciaka zabil. A budú všetci šokovaní!´ Konečne sa verejne priznal k tomu, o čom roky mnohí z nás vôbec nepochybujú, že objednávateľa vraždy dobre pozná," napísal Matovič.Na spomínanom proteste odzneli aj vulgárne nadávky zo strany jeho účastníkov na adresu prezidentky Zuzany Čaputovej. Matovič sa slovenskej hlavy štátu v tejto súvislosti zastal. „Pani prezidentku nemám rád. Nemám rád jej faloš a strojenosť. Avšak hecovať ľudí na mítingu, aby jej nadávali do ,amerických kur*ev´, ako to cez víkend robil úchylák Blaha, je podlosť najhrubšieho zrna," doplnil líder OĽaNO.