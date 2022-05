Poslanci nemajú rozhodovať o väzobnom stíhaní Fica, toto je kompetencia súdov

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

3.5.2022 (Webnoviny.sk) - Ak poslanci schvália vydanie Roberta Fica na väzobné stíhanie, neznamená to, že poslanec pôjde automaticky do väzby. Znamená to, že „dovolia” súdu takéto rozhodnutie urobiť. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Nadácie Zastavme korupciu (NZK) Lucia Pazičová „Poslanci nepoznajú dôkaznú situáciu, nečítali uznesenie o obvinení a nemôžu situáciu posúdiť objektívne. Nazdávame sa, že súdy by mali rozhodovať aj bez povolenia od poslancov. Tak, ako je to v prípade advokáta Mareka Paru Roberta Kaliňáka , či ktoréhokoľvek iného občana Slovenskej republiky,” hovorí Zuzana Petková , riaditeľka NZK.Podľa nadácie by poslanecký mandát nemal slúžiť ako štít pred zákonným postupom. „Vyzývame preto poslancov, aby rozhodovanie o tom, či obvinený má, alebo nemá byť väzobne stíhaný, nechali na súdy,“ uviedla nadácia.