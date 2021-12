Matovič netají sklamanie z Kolíkovej, v Prezidentskom paláci sa mala dohadovať o povalení vlastnej vlády

aktualizované 27. decembra, 13:33



27.12.2021 (Webnoviny.sk) -Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) sa chodila do Prezidentského paláca intenzívne dohadovať o tom, ako povaliť vlastnú vládu. V rozhovore pre spravodajskú televíziu TA3 to povedal minister financií Igor Matovič (OĽaNO). Podľa neho bola Kolíková súčasťou predstavy Prezidentského paláca o úradníckej vláde a mala tam zohrávať kľúčovú úlohu.„Márii Kolíkovej som od začiatku držal chrbát. Bola prvým ministrom na rane, ktorý mal po smrti Lučanského (bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského, pozn. SITA) odstúpiť, lebo to bolo svojím spôsobom aj jej zlyhanie a tiež zlyhanie systému, za ktorý bola zodpovedná," povedal Matovič s tým, že koalícia však ministerku podržala aj v takej ťažkej chvíli.Na druhej strane sa podľa Matoviča Kolíková jemu, ako aj bývalému ministrovi zdravotníctva Marekovi Krajčímu (OĽaNO) otočila chrbtom. „Pri prvej príležitosti a bez akejkoľvek príčiny sa rozhodla, podľa mňa veľmi neférovo, bojovať proti Marekovi Krajčímu a potom aj proti mne," dodal.Matovič zároveň pripomenul, že podľa koaličnej zmluvy prináležia strane SaS tri ministerstvá a rezort spravodlivosti bol pridelený strane Za ľudí. Kolíková tak momentálne podľa neho „okupuje kreslo, ktoré jej nepatrí". „Musíme tento problém vyriešiť," povedal. Zároveň skonštatoval, že by malo byť na rozhodnutí SaS, ktorého rezortu sa nakoniec vzdá.