Nemecko splnilo plán, do konca roka stihlo podať ďalších 30 miliónov dávok vakcín

27.12.2021 (Webnoviny.sk) - Nemecko splnilo svoj cieľ podať od zhruba polovice novembra do konca roka ďalších 30 miliónov dávok očkovacích látok proti koronavírusu. Cieľom tejto snahy bolo oživenie pomalej vakcinačnej kampane. Minister zdravotníctva Karl Lauterbach oznámil, že plán krajina splnila už v nedeľu.„Dosiahli sme dôležitý míľnik," povedal. „Môžeme na to byť hrdí," dodal. V rámci podaných vakcín bolo 25 miliónov posilňujúcich dávok. Zvyšných päť miliónov tvorili prvé a druhé dávky.Plán podať 30 miliónov dávok očkovacích látok do konca roka Nemecko prijalo 18. novembra. Chcelo tak čeliť rastu počtu prípadov nákazy delta variantom koronavírusu, keďže tempo vakcinácie sa spomalilo. Cieľ sa stal ešte naliehavejším po tom, ako sa objavil vysoko nákazlivý variant omikron, ktorý sa začal po Európe šíriť.Nemecko však posunulo termín splnenia ďalšieho cieľa, a to dosiahnutia 80-percentnej zaočkovanosti populácie. Pôvodne krajina plánovala, že to stihne do 7. januára, teraz to chce dosiahnuť do konca januára. V súčasnosti je úplne zaočkovaných 58,9 milióna obyvateľov Nemecka, čiže zaočkovanosť je na úrovni 70,8 percenta.Podľa Inštitútu Roberta Kocha, ktorý v krajine zodpovedá za prevenciu a kontrolu chorôb, je však zaočkovanosť pravdepodobne o päť percent vyššia pre medzery v hlásení vakcinácie.