Matovič nevylúčil ďalšie opatrenia aj obmedzenie pohybu počas Dušičiek, sprísnil by režim na hraniciach s Českom

aktualizované 8. októbra 13:23



8.10.2020 (Webnoviny.sk) -Premiér Igor Matovič OĽaNO ) nevylúčil obmedzenie pohybu počas Dušičiek. Povedal to na štvrtkovej tlačovej konferencii k aktuálnej situácii so šírením ochorenia COVID-19 na Slovensku.„Nikto si v súčasnosti netrúfne povedať, aké budú počty nakazených budúci týždeň, nieto o tri týždne. V súčasnej situácii však nie je vylúčené nič. Musíme byť pripravení na akékoľvek opatrenia, ktoré pomôžu ochrániť zdravie slovenských občanov," uviedol premiér.Matovič tiež povedal, že je za sprísnenie režimu na hraniciach s Českou republikou. „Ak sa ukáže, že opatrenia nezaberajú, tak pôjdeme v ich šľapajách. Dnes je otázka na stole, či režim na hraniciach s Českou republikou netreba sprísniť. Ja osobne si myslím, že ho treba sprísniť," ozrejmil a poukázal pritom na množstvo výnimiek, ktoré majú občania cestujúci z a do Českej republiky.