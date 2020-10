Obchodná komora preferuje gastrolístky, výhodou je oslobodenie od dane a nehrozí im exekúcia

Financie sa musia zdaniť

8.10.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) zásadne nesúhlasí s tým, aby si zamestnanci mohli od marca budúceho roka vyberať medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravovanie.Finančný príspevok sa podľa komory stane súčasťou mzdy a neexistuje žiadna spoločenská záruka, že ho zamestnanec použije na stravovanie, a nie napríklad na splácanie dlhov.Nepeňažnú formu príspevku na stravovanie považuje SOPK za výhodnú aj preto, že ide o príjem oslobodený od dane. Naopak, finančný príspevok na stravovanie sa musí zdaniť."Napriek proklamovaným tvrdeniam v médiách, v tejto oblasti nenastali zmeny," tvrdí SOPK v zásadnej pripomienke k návrhu novely Zákonníka práce.Ak finančný príspevok na stravovanie splynie so mzdou, môže byť exekučným titulom, upozorňuje komora. Kritizuje tiež zvýšenie administratívnej náročnosti pre zamestnávateľov."Ak si zamestnanec bude môcť vybrať formu stravného, nastanú nejasné situácie na strane zamestnávateľa, a to napriek skutočnosti, že postup výberu stravného si bude môcť zamestnávateľ ustanoviť vo vnútornom predpise," uviedla SOPK. Nepáči sa jej ani to, že zamestnanec by mal byť svojim výberom viazaný 24 mesiacov."Pre zamestnanca to môže byť dlhé obdobie na zmenu po spoznaní výhod a nevýhod a, naopak, pre zamestnávateľa nezvyčajne krátky čas na flexibilné meniace sa podmienky podnikania v slovenskom podnikateľskom prostredí," tvrdí komora.Zavedením finančného príspevku na stravovanie by sa podľa SOPK ani nepodporili ekonomické záujmy štátu. "Veľká časť príspevku, ktorý dnes prúdi do maloobchodu s potravinami, by skončila v zahraničí, týka sa to najmä prihraničných regiónov," varuje. Okolité štáty totiž majú podľa komory často nižšiu DPH na potraviny a sú tak najmä teraz v týchto sociálne náročných časoch významnou alternatívou."Všetky vyššie uvedené dôsledky znamenajú menej tržieb, menej pracovných miest, tlak na zvyšovanie sadzieb nielen daní, ale aj odvodov," dodáva komora.Od začiatku marca budúceho roka dostanú zamestnanci možnosť vybrať si medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravovanie. Vyplýva to z návrhu novely Zákonníka práce, ktorý predložilo ministerstvo práce a sociálnych vecí do pripomienkového konania.Právo výberu sa má týkať len zamestnancov u zamestnávateľov, ktorí nezabezpečujú stravovanie vo vlastnom alebo zmluvnom stravovacom zariadení. Zároveň sa majú ponechať výnimky z možnosti voľby tam, kde už doteraz bol uplatňovaný finančný príspevok na stravovanie. Zamestnávateľ bude podľa rezortu práce povinný upraviť pravidlá, akým spôsobom sa realizuje výber zamestnanca."Vzhľadom na rozmanitú veľkosť zamestnávateľov a rozličné podmienky u nich, zákon ponecháva tieto otázky na zamestnávateľov a upravuje len minimálne pravidlá, pričom umožňuje, aby si pre tieto účely vydal vnútorný predpis," uviedol rezort v dôvodovej správe k návrhu novely pracovného kódexu."Navrhovaná právna úprava sa môže týkať 50 % až 60 % zamestnancov v pracovnom pomere, vzhľadom na to, že navrhovaná právna úprava sa netýka zamestnancov zamestnávateľov s vlastným alebo zmluvným stravovacím zariadením," uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.Zamestnanec si po novom bude vyberať medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom, kým doteraz o forme zabezpečenia stravovania rozhodoval zamestnávateľ sám."Zamestnávateľ musí teda nastaviť procesy na uplatnenie tejto voľby, umožniť, aby zamestnanci mohli svoje rozhodnutie aj zmeniť, riešiť rozhodnutia nových zamestnancov pri fluktuácii pracovnej sily a podobne," tvrdí rezort. Nemožno preto podľa ministerstva vylúčiť, že niektorí zamestnávatelia sa z tohto dôvodu rozhodnú svojim zamestnancom radšej zabezpečiť stravovacie zariadenie.