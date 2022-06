Matovič obvinil Sulíkovu SaS zo spiknutia sa s opozíciou pri hlasovaní o jeho balíčku (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

22.6.2022 - Pred hlasovaním o vrátenom zákone o prorodinných opatreniach malo dôjsť „k spiknutiu“ poslancov strán Sloboda a Solidarita (SaS), Ak by sa to v hnutí Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) nedozvedeli, tak by z klubu OĽaNO možno päť až sedem poslancov hlasovalo za veto prezidentky Zuzany Čaputovej . Na tlačovej besede to vyhlásil minister financií a líder OĽaNO Igor Matovič s tým, že akonáhle sa informáciu o dohode v opozícii dozvedel, posunul ju poslancom OĽaNO.Predseda klubu OĽaNO Michal Šipoš povedal, že „u nás nefunguje tvrdá ruka predsedu, ktorý buchne po stole a povie, ako sa bude hlasovať“. Podľa Šipoša všetci poslanci OĽaNO hlasovali slobodne. Zo 48 poslancov OĽaNO vrátený zákon opätovne nepodporil Juraj Krúpa „Demokracia je o tom, že nejaký poslanec zahlasuje aj inak,“ poznamenal Šipoš s tým, že na liberálnych poslancov OĽaNO boli „brutálne tlaky“, aby boli za „pekných, chrumkavých“.