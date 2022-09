Matovič očakáva, že SaS potopí vládu a apeloval aj na voličov

Výzva poslancom SaS

Ťažký hriech voči Slovensku

13.9.2022 (Webnoviny.sk) - Predseda hnutia OĽaNO a minister financií Igor Matovič očakáva, že strana Sloboda a Solidarita (SaS) na najbližšej schôdzi parlamentu potopí vládu a vďaka jej konaniu sa opäť vráti k moci mafia.Povedal to v utorok na mimoriadnej schôdzi parlamentu, na ktorej sa poslanci za opozičný Smer-SD snažia odvolať ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO).„Áno, čestne priznávam, že zajtra (v stredu, pozn. SITA) sa zrejme stane tá schôdza, že náš koaličný partner dokoná to zlo a pomôže mafii k moci. Ja si fakt myslím, že keď toto SaS dokoná, tak vy, mafiáni, vyhráte voľby," adresoval Smeru-SD.Matovič zároveň v parlamente vyzval každého poslanca za SaS, ktorému záleží na Slovensku, aby si pri hlasovaniach v rámci nasledovnej schôdze uvedomili, na ktorej strane dejín chcú v budúcnosti stáť.Šéf OĽaNO podľa svojich slov verí, že v SaS sa nájdu aspoň jeden, dvaja, traja čestní ľudia, ktorí povedia, že pod toto konanie sa nepodpíšu a uvedomia si, že aj predošlé dve povalenia vlády k ničomu dobrému neviedli.„Dnes nahrávať tejto mafii, ktorá tu káže o morálke, je ťažký hriech voči Slovensku a verejnému záujmu. Keď sa oni spiknú s fašistami z Republiky , so Smerom-SD a Hlasom , tak iné východisko nebude ako predčasné voľby a v tých mafia s fašistami vyhrá," povedal Matovič a dodal, že to bude katastrofa, o akej sa Slovensku ani nesnívalo.Na záver apeloval na voličov, aby vytvorili verejný tlak na SaS, aby sa správali tak, ako pred pár dňami sľúbili, teda že sa budú správať ako konštruktívna opozícia. Predseda SaS Richard Sulík sa v utorok na tlačovej konferencii svojej strany nechcel vyjadriť k tomu, ako sa zachovajú pri hlasovaní v parlamente.