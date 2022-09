Sme rodina má jasnú predstavu o nových štátnych tajomníkoch, podľa Pčolinského pôjde o nestraníkov

13.9.2022 (Webnoviny.sk) - Podpredseda hnutia Sme rodina Peter Pčolinský tvrdí, že majú predstavu o kandidátoch, ktorí by sa mohli ujať stoličiek štátnych tajomníkov na ministerstvách a zároveň priznal, že to nebudú poslanci, ale nestraníci.„Chceme ideálne všetkých nominantov, ale to, samozrejme, nie je možné," dodal. Novinárom zároveň uviedol, že ak v menšinovej vláde nebudú schopní prijímať zákony alebo zastropovať ceny energií, „treba sa postaviť a priznať, že nevieme vládnuť a budeme sa baviť o predčasných voľbách".Podpredseda hnutia tvrdí, že koaličná zmluva bude čeliť úpravám, o ktorých bude neskôr informovať premiér Eduard Heger (OĽaNO). Zároveň nazval stranu Sloboda a Solidarita opozičnou stranou, ktorá chce mať výhody tej koaličnej a dodal, že SaS si chce ponechať päť predsedov výborov a podpredsedu parlamentu.