Matovič oklamal celý národ, poškodil dôveryhodnosť Slovenska a nahral Putinovi, reagujú politici

Zbytočné divadlo

Kotlebovci chcú dobrovoľné očkovanie

2.3.2021 - Opozičná strana Smer - Sociálna demokracia (Smer-SD) víta nákup ruskej vakcíny Sputnik V. Ako informoval hovorca strany Ján Mažgút, v Smere považujú za správne, že ľudia, ktorí sa chcú dať dobrovoľne zaočkovať, budú mat možnosť výberu vakcíny.Predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS) a koaličný poslanec Ondrej Dostál (klub SaS) dovoz vakcín Sputnik V na Slovensko odmieta a považuje ho za „úspech propagandistických hier ruského prezidenta Vladimíra Putina“.Rozhodnutie o dovoze a použití ruskej vakcíny, ktorú zatiaľ nezaregistrovala Európska lieková agentúra (EMA), vníma Dostál za vecne nesprávne, podkopáva to podľa jeho slov dôveru verejnosti v očkovanie a spochybňuje autoritu odborných inštitúcií.„Udialo sa za cenu porušenia štandardných pravidiel registrácie vakcín poza chrbát vlády aj rezortu zahraničných vecí. Takýto postup poškodzuje dôveryhodnosť Slovenskej republiky. OKS sa preto od konania premiéra Matoviča dištancuje a považuje ho za hrubú chybu,“ dodal koaličný poslanec.Spomínané rozhodnutie premiéra vníma ako „zbytočnú nadprácu“ pre Putinovu propagandu aj Michal Truban z Progresívneho Slovenska (PS). „Predseda vlády sa nechal zneužiť a poškodil povesť Slovenska u našich najbližších spojencov iba preto, že je kvôli vlastnej neschopnosti v zúfalej situácii a potrebuje to nejako prekryť,“ myslí si Truban.K vakcíne Sputnik V sa má podľa neho pristupovať rovnako, ako ku každej inej na trhu, má sa teda používať až po riadnej registrácii.Koaličná strana Sloboda a Solidarita (SaS) by rovnako privítala, keby bola vakcína Sputnik V pred očkovaním obyvateľov Slovenska schválená buď agentúrou EMA alebo získala kladné hodnotenie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). „Je na slobodnom rozhodnutí ľudí, či sa ňou dajú zaočkovať. Je však zarážajúci spôsob, akým sem bola vakcína dopravená,“ priblížil pre agentúru SITA hovorca SaS Ondrej Šprlák.Predseda mimoparlamentnej strany Dobrá voľba Tomáš Drucker zdôraznil, že Matovič týmto krokom veľmi poškodil Slovensko. „Oklamal celý národ. Neviem, čo ho viedlo k dvojtýždennému divadlu, ktoré predvádzal, keď evidentne obchod ,upiekol‘ už predtým. Bohaté krajiny Európskej únie neskúpili vakcíny pre seba, ale rovnomerne sa podelili,“ uviedol Drucker.Naopak, opoziční Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) vítajú toto rozhodnutie s tým, že Slovensko musí mať vyváženú zahraničnú politiku „na všetky svetové strany“.Poslanec za stranu Martin Beluský zároveň pre agentúru SITA ozrejmil, že ĽSNS dlhodobo presadzuje politiku dobrovoľnosti v očkovaní. „Každý by sa mal slobodne a bez obmedzení rozhodnúť, či sa dá zaočkovať, a tak isto by mal každý mať možnosť vybrať, akou vakcínou,“ dodal Beluský.Na Slovensko priviezli v pondelok 1. marca v podvečerných hodinách prvé dávky ruskej vakcíny Sputnik V. Počas nasledujúcich dvoch mesiacov príde na Slovensko milión ruských vakcín, následne príde v máji a v júni ďalší milión.Vakcína Sputnik V nie je registrovaná Európskou liekovou agentúrou (EMA). Slovensko ju však môže používať ako neregistrovaný liek, a to na základe rozhodnutia ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO). Z krajín Európskej únie ju používa len Maďarsko.