AVON Online konferencia: Spoločne máme čo svetu povedať

2.3.2021 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť Avon už tradične otvára témy, voči ktorým majú iný rešpekt a nebojí sa postaviť za práva žien, ktoré to potrebujú. Ani aktuálna situácia Avon nespomalila, práve naopak! Tam kde iní vidia problém, Avon vidí riešenie. Tento rok oslovila ženy a nechá odznieť ich hlasy pomocou online konferencie CHANGE IS A CHANCE – INSPIRED BY WOMAN. POWERED BY AVON. To všetko pod vedením ostrieľanej moderátorky Adely Vinczeovej. Na pódiu sa predstaví niekoľko inšpiratívnych žien, ktoré sa podelia o životné príbehy – už 8. marca na www.changeisachance.eu Aj napriek tomu, že žijeme v modernom svete, ženy sú v spoločnosti častokrát považované za slabšie pohlavie. V mnohých odvetviach sú ešte stále nedostatočne zastúpené, podceňované i nespravodlivo ohodnotené. Nejde však len o pracovné prostredie, ale aj o súkromie, kde sa často cítia utláčané. Už niekoľko rokov sa preto Avon snaží posúvať hranice v tejto oblasti a bojovať za práva žien.Nielen na súčasnú situáciu, ale aj na situáciu žien v spoločnosti Avon odpovedá konferenciou CHANGE IS A CHANCE – INSPIRED BY WOMAN. POWERED BY AVON. Medzinárodný deň žien sa tak bude niesť v znamení inšpiratívnych príbehov, dôležitých tém, známych hostí a jedinečného programu, ktorý bude rozdelený na niekoľko častí. V prvej z nich, s názvom, sa Adela Vinczeová zameria na ženy na významných pracovných pozíciách: rozprávať bude astrobiologička Michaela Musilová, novinárka Renáta Kalenská, predsedkyňa akadémie vied Eva Zažímalová a hejtmanka Stredočeského kraja Petra Pecková.Popová ikona Dara Rolins odštartuje druhú časť, kde Adela predstaví. Okrem Dary to bude aj autorka Career Stories podcastu Lucia Václavková, riadiaca partnerka Deloitte Diana Rádl Rogerová a cukrárka a podnikateľka Iveta Fabešová. Spoločnosť Avon zastúpia generálna riaditeľka Avon Česká republika, Slovensko, Ukrajina a Gruzínsko Karina Takovenko a Sales Support Managerka Avon CZ&SK Petra Dolanová.Tretia časť bude venovanáAdela Vinczeová vyspovedá Simonu Salátovú spolu s feministkami Johannou Nejedlovou a speváčkou Katarziou, rozprávať sa budú o najčastejších stereotypoch o ženách a mužoch. O svoj názor na to, ako sú vnímané slobodné ženy sa s nami podelí aj spisovateľka a operná speváčka Eva Benett.Posledná časť s názvom– sa bude venovať ženám, ktoré si vo svojom živote prešli výraznými výzvami. Svoje inšpiratívne príbehy a recept na to, ako zvládnuť život plný prekvapení a prekážok, predstaví životná coachka Janku Chudlíkovú, autorka blogu Cukrfree Janina Černá, PR manažérku Lenku Koenigsmarkovú a aj blogerka, spisovateľka a matka troch detí Veronika Hurdová.Buďte súčasťou jedinečnej konferencie a nenechajte si ujsť ešte bohatšie príbehy a zážitky inšpiratívnych žien. Pripojte sa na www.changeisachance.eu už 8.3.2021 a vypočujte si inšpiratívne príbehy priamo z pohodlia vášho domova!Informačný servis