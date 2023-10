Matovič opäť zaútočil na novinárov, Pellegriniho vraj stvorili „užitoční idioti z progresívnych médií“ (video)

Vyhlásenie Matoviča

Hlas je demokratická strana?

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

2.10.2023 (SITA.sk) - Predseda hnutia OĽaNO a priatelia Igor Matovič v pondelok na tlačovej besede opäť zaútočil na novinársku obec, keď povedal, že Petra Pellegriniho a Hlas-SD stvorili "užitoční idioti z progresívnych médií".„Ja sa pýtam užitočných idiotov v progresívnych médiách, ktorí sa tri roky doslova na ružiach snažili ustlať Pellegrinimu a tvrdili, že nie Pellegrini ale Matovič je hrozbou pre demokraciu, prečo nepíšu o tom, že si Pellegrini nevyberie cestu mafiánskeho štátu," uviedol Matovič, ktorý je presvedčený, že sa Robert Fico (Smer-SD) chystá na deštrukciu právneho štátu a spolu s ním aj Pellegrini.„Prečo teraz mlčíte ? Vy ste ho stvorili, užitoční idioti v progresívnych médiách. Vy ste tu hovorili tri roky o Pellegrinim, že je to vlastne demokrat, a v takýchto kritických chvíľach sa postaví na stranu spravodlivosti. Že nebude pozerať na to, že špeciálna prokuratúra mu ide po krku za úplatok, ktorý mal zobrať za softvér za 15,4 milióna eur, a takto pomohol okradnúť štát o 15 miliónov eur. Vy ste tvrdili, že on vždy uprednostní záujem Slovenska. Ja sa pýtam užitočných idiotov v progresívnych médiách, kde je teda váš demokrat Pellegrini? Prečo dnes si nezvolá tlačovku a nepovie, že v žiadnom prípade on nebude pomáhať zločincovi Ficovi v tom, aby zahatal cestu spravodlivosti? Prečo mlčíte užitoční idioti? Vy ste stvorili Pellegriniho, vy ste stvorili Hlas," vyhlásil Matovič.Dodal, že progresívne médiá sú tie, ktoré hovorili sklamaným voličom Smeru z minulých rokov, že Hlas je demokratická strana, ktorá v žiadnom prípade nebude blokovať cestu spravodlivosti.„Nepočujem vás, užitoční idioti z progresívnych médií," doplnil Matovič s tým, že do poslednej chvíle bojovali, aby sa to nestalo. „Dosiahli sme výrazne lepší výsledok, ako nám hovoril prieskum, a to aj po trojročnej propagande proti nám a za Pellegriniho. Toto bude skúška správnosti, kto tu tri roky klamal ľudí. Či užitoční idioti z progresívnych médií, ktorí o Pellegrinim hovorili, že je kovaný demokrat, alebo mal pravdu Matovič, ktorý hovorí, že Pellegrini je to isté zlodejské DNA ako Fico," uzavrel Matovič.