Matovič počíta aj s Kollárom a chce ústavnú väčšinu, volebný výsledok OĽaNO ho prekvapil

1.3.2020 - Volebný výsledok hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) prekvapil aj Igora Matoviča. Za najväčší úspech považuje porážku strany Smer-SD a Kotlebovcov-Ľudovej strany Naše Slovensko. Z povolebnej spolupráce Matovič nevylúčil hnutie Borisa Kollára Sme rodina, podľa neho sú totiž dôležité pre Slovensko ústavné zmeny.Šéfa OĽaNO mrzí neúspech dvojkoalície Progresívne Slovensko a Spolu-občianska demokracia. Podľa neho sa to možno stalo preto, že samotná koalícia vylučovala zo spolupráce viaceré strany.„Parlamentné voľby sme vyhrali. Po 12 rokoch sme porazili mafiu, ktorú prezentuje strana Smer-SD. Dá sa hovoriť o dvojitej výhre pre naše hnutie. Chceli sme zastaviť vládu zlodejov a dosiahnuť to, aby Marian Kotleba mal čo najmenej percent. Oba ciele sme splnili. Áno, podľa aktuálnych čísiel by sme vedeli zložiť vládu aj bez strany Borisa Kollára, ale ja chcem, aby bol súčasťou novej koalície,“ povedal Matovič na záver svojho volebného štábu. Líder hnutia potvrdil svoj záujem o post premiéra.Matovič počíta aj s Kollárom preto, že chce dosiahnuť v novom zložení Národnej rady SR ústavnú väčšinu, teda minimálne 90 poslancov.„Je potrebné na Slovensku zaviesť dôležité a ústavné zmeny. Chceme zmeniť justíciu, aby ľudia dostali istotu, že spravodlivosť u nás platí pre všetkých rovnako. Vždy, keď som sa s Borisom Kollárom na niečom dohodol, tak to platilo. Máme vyrovnaný vzťah,“ dodal šéf hnutia.„Očakával som, že to dajú, niekde na hranici osem a deväť percent. Mrzí ma to. Možno sa im vrátilo to, že sami vylučovali a sami sú napokon vylúčení,“ zhodnotil výsledok PS/Spolu.Matovičovi sa počas volebnej nocipodarilo na dve hodiny zablokovať mobilný telefón. Rokovania sa však podľa neho rozbehnú už v nedeľu. „Mali sme avízo od Andreja Kisku, že budú čakať do poslednej chvíle. V takom čase niekoho lákať do Trnavy by nebolo úplne fér. Všetkých lídrov, ktorí prichádzajú do úvahy, sa budem snažiť čo najskôr kontaktovať,“ uzavrel.