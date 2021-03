Matovič podľa Sulíka nezvláda pozíciu premiéra. Minister hospodárstva prehovoril aj o odchode z funkcie

Šéf SaS by sa vraj vzdal pozície ministra

Sulíkov pohár trpezlivosti pretiekol

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.3.2021 (Webnoviny.sk) - Nemá zmysel naďalej zatvárať oči pred tým, že predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) zjavne nezvláda pozíciu premiéra.Povedal to v relácii televízii TA3 V politike predseda koaličnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) a minister hospodárstva Richard Sulík s tým, že novým premiérom by mal byť "bezpochyby" niekto z hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Šéf strany SaS povedal, že je ochotný vzdať sa pozície ministra.„Ak by mala byť požiadavka zo strany OĽaNO, že vymeníme premiéra a musí odísť aj Sulík, bol by som pripravený to urobiť,“ uviedol.Sulík pripomenul, že navrhli diskusiu o rekonštrukcii vlády. „Pohár pretiekol, keď ma Igor Matovič začal spájať s vraždou Jána Kuciaka . Toto je jednoducho nehoráznosť,“ pokračoval Sulík.Minister hospodárstva povedal, že takúto mieru útokov ešte nezažil. „Dá sa to inak riešiť ako to, že ma bude verejne nazývať idiotom, že ma pošle kopať hroby, že ma bude viniť za tisícky mŕtvych,“ dodal Sulík.