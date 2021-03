SaS je proti tvrdému lockdownu a určite ho nepodporí, avizuje Sulík

aktualizované 7. marca 2021, 12:26



7.3.2021 (Webnoviny.sk) -Strana Sloboda a Solidarita (SaS) je jednoznačne proti takzvanému „tvrdému lockdownu“. Povedal to v relácii televízie TA3 V politike predseda strany SaS a minister hospodárstva Richard Sulík „Ak by to došlo na vládu, my to budeme vetovať,“ dodal s tým, že tvrdý lockdown nič neprinesie.Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vylúčil zatvorenie podnikov a ekonomiky.„Možno by som urobil nejaký pokyn, že tie fabriky musia robiť nejaké testovanie, alebo tam sprísniť hygienické predpisy,“ uviedol Kollár s tým, že Slovensko si to nemôže dovoliť.