Matovič podporí septembrový termín volieb pod jednou podmienkou. Ak by prezidentka nestresovala, tak to nebude na hulváta

Volebný systém

Zmena ústavy

Realistický termín

20.1.2023 (Webnoviny.sk) - Podmienkou strany Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) pre podporu prípadných septembrových predčasných volieb je ochrana volebného systému. Do ústavy požadujú zakotviť potrebu ústavnej väčšiny, teda 90 hlasov poslancov, na zmenu zákona o voľbách.Predseda hnutia Igor Matovič to zdôvodnil tým, že cieľom je ochrániť volebný systém pred prípadnými zásahmi po predčasných parlamentných voľbách a chrániť demokraciu na Slovensku.„Smer-SD, Hlas-SD a Republika sú dohodnutí, že ak získajú väčšinu, teda 76 hlasov, v budúcich voľbách zmenia volebný systém podľa Maďarska. Myslím si, že je v eminentnom záujme každého demokrata na Slovensku, aby sa takéto niečo nemohlo stať,“ zdôraznil Matovič. O tejto podmienke bude OĽaNO rokovať so stranami Sme rodina a Za ľudí.OĽaNO naďalej trvá na tom, aby súčasťou zmeny ústavy nebola možnosť skrátiť volebné obdobie prostredníctvom referenda.„My sme mali vyslovene napísané v našom volebnom programe, že nesúhlasíme, aby sa schvaľovali predčasné voľby cez referendum. Nebudeme hlasovať opačne, ako sme sľúbili ľuďom pred voľbami,“ podčiarkol Matovič.S predloženým návrhom zmeny ústavy preto nesúhlasia. Žiadajú opätovné otvorenie rozpravy a presadenie takého znenia novely, na ktorom sa zhodne 90 poslancov. Dodal, že ak sa ústavná väčšina v parlamente zhodne na inom znení návrhu, budú to rešpektovať.Podľa Matoviča je teraz unikátna a zrejme posledná príležitosť na zmenu ústavy v tomto volebnom období, možno aj na roky dopredu, preto ju chce využiť na opravu niektorých chýb v ústave. Pre krátkosť času pritom nebude dodržaný postup, ktorý určuje rokovací poriadok.„Pani prezidentka to chce mať vyriešené do konca januára. Ak by nestresovala, tak to nebude na hulváta,“ povedal Matovič. Za realistický termín pre predčasné parlamentné voľby považuje 30. september.