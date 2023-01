Nová budova pre dva mestské súdy v Bratislave môže byť podľa ÚHP lacnejšia, ministerstvu odporúča prehodnotiť výber

Pri kúpe preferujú Apollo II.

Prebytočné budovy zvažujú odpredať

20.1.2023 (Webnoviny.sk) - Schválenie súdnej mapy prinieslo okrem iného aj zmeny v usporiadaní súdov v Bratislave. Z okresných súdov Bratislava I až V sa stanú štyri mestské súdy a vznikne nový Správny súd Bratislava, pričom by sa mali otvoriť od júna 2023.Pre mestské súdy Bratislava III a Bratislava IV sa má obstarať jedna spoločná budova a Ministerstvo spravodlivosti SR tak predložilo projekt za 63,7 milióna eur na kúpu a prispôsobenie tejto budovy a rekonštrukciu budov, v ktorých budú sídliť mestské súdy Bratislava I, Bratislava II a Správny súd Bratislava. Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR na svojej sociálnej sieti uviedol, že nová budova pre dva mestské súdy v Bratislave môže byť lacnejšia.Ako uviedol ÚHP, podľa ekonomickej analýzy je z porovnaných 11 alternatív najvýhodnejšou kúpa budovy pre mestské súdy Bratislava III a IV.„Výstavba novej budovy by trvala dlhšie a nestihla by sa skolaudovať do termínu z Plánu obnovy a odolnosti SR . Investor z neho plánuje projekt financovať," vysvetlil ÚHP a predložil niekoľko odporúčaní. Odporúča znížiť kúpnu cenu o 500 eur na meter štvorcový, čo predstavuje náklady na prispôsobenie priestorov.„Celkové náklady projektu môžu takto klesnúť minimálne o 8,6 milióna eur,“ vysvetlil ÚHP. Odporúča tiež prehodnotiť výber konkrétnej budovy. Ministerstvo zvažuje v užšom výbere štyri možné budovy a na základe bodovacieho systému preferuje Apollo II. Po aktualizácii údajov v posudzovacích kritériách vychádza výhodnejšie Pressburg Tower, ktorá je lacnejšia o 8,7 milióna eur.Ďalším z odporúčaní ÚHP je komerčné využitie nadbytočných parkovacích miest, ktoré by boli k dispozícii v prípade, že by sa kúpila budova Apollo II alebo Pressburg Tower.„K prebytku približne 150 miest dôjde aj po zohľadnení požiadavky investora mať vlastné parkovacie miesta pre všetkých sudcov. Dajú sa komerčne odpredať, prenajať alebo sprístupniť verejnosti," dodal ÚHP s tým, že by bolo vhodné tiež ponúknuť prebytočné budovy okresných súdov, ktoré sa projektom uvoľnia, iným štátnym inštitúciám.V prípade, že by nebol o tieto budovy zo strany inštitúcií záujem, je podľa ÚHP výhodnou možnosťou komerčný odpredaj s tým, že potenciálna hodnota môže dosiahnuť 28 miliónov eur. ÚHP na záver odporúča vypracovať nezávislé znalecké posudky, ktoré sa budú týkať ako novej budovy, tak aj súčasných prebytočných objektov.„Pri kúpe novej budovy posudok poslúži na rokovanie o znížení predajnej ceny. Pri budovách uvoľnených po okresných súdoch presnejšie odhadnú trhovú cenu v prípade komerčného odpredaja," uzavrel ÚHP.