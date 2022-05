Matovič používa podľa Viskupiča klamstvo ako pracovnú metódu, nezodpovedne hazarduje s financiami

Fotografie Matoviča a Gröhlinga

Vzdelanie v školách je základ

20.5.2022 (Webnoviny.sk) - Akýkoľvek dobrý nápad, keď sa preženie a nezasadí do reality, prestáva byť dobrým. Minúť 400 miliónov eur na krúžky v čase, keď nemá kto učiť, je nezodpovedné hazardovanie s financami. V rozprave k návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa to povedal šéf finančného výboru parlamentu Marián Viskupič (SaS).Za lož označil tvrdenie predkladateľa návrhu, ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO), že neboli žiadne stretnutia k zvyšovaniu platov učiteľov.Viskupič uviedol, že má k dispozícii fotografie, na ktorých sú minister financií Matovič s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom (SaS) a šéfom školských odborov.Štát musí podľa Viskupiča zabezpečiť základ, a to je vzdelanie v školách, nie krúžky. Poslanec vymenoval viacero vecí, ktoré považuje v návrhu zákona za chybné. Ako príklad spomenul „obludný zber“ osobných údajov o deťoch alebo, že zákon nedefinuje, kto bude môcť na krúžkoch učiť a čo.Viskupič odmietol, že by minister školstva zakázal úradníkom vo svojom rezorte riešiť voľnočasové poukazy. Vyhlásil, že ide o klamstvo ministra financií, ktorý ho používa ako „pracovnú metódu“. Viskupič sa obáva, že financovanie voľnočasových aktivít bude „obrovskou živnou pôdou pre podvodníkov“.Zákon o financovaní voľného času dieťaťa počíta s tým, že každý mesiac by dieťa vo veku päť až 18 rokov mohlo získať príspevok na voľnočasové aktivity vo výške 50 eur. Poslanci o zákone diskutujú v prvom čítaní. Vo štvrtok 19. mája poslanecké plénum rozhodlo, že zákon sa prerokuje v zrýchlenom režime.