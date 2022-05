Nie je lepší čas ako teraz na aktualizáciu obuvi, najmä ak chcete zefektívniť proces obliekania na neuveriteľne horúce dni, ktoré vás čakajú.

Sandále ideálne na letné párty - 5 najhorúcejších modelov

Keďže sú v kalendári oficiálne večere pod holým nebom a sezóna letných párty, je to ideálny čas na to, aby ste sa obuli do najlepších letných topánok. Nie je lepší čas ako teraz na aktualizáciu obuvi, najmä ak chcete zefektívniť proces obliekania na neuveriteľne horúce dni, ktoré vás čakajú.

Pýtate sa, kde začať? Začnite so spoľahlivým favoritom – letné sandále na podpätku – na párovanie s plátenými šatami, klobúkmi a sieťovanými taškami. Dizajnéri prepracovali túto stálicu do teplého počasia vo všetkých druhoch materiálov a výšok, od ľahkých kožených remienkových sandálov až po farebné háčkované platformy, ktoré pozdvihnú všetky vaše roztomilé letné outfity. Hravá a uvoľnená energia sezóny je tiež pripravená na oživenie trendov topánok, o ktorých by ste inak neuvažovali: Myslite okrem podpätkov na ploché tvary z PVC, espadrilky a dreváky.

Leto je predovšetkým o tom, že ho berieme s nadhľadom – a neberieme sa príliš vážne – čo je presne tá atmosféra, ktorú nasmerujeme na tieto trendy topánok. Od drevákov, ktoré vám pripomenú vašu babku, až po šnurovacie sandále, ktoré si môžete zaviazať na nespočetné množstvo spôsobov, nakupujte najlepšie letné topánky roku 2022 v CCC už teraz.

Každodenné ploché pohodlie

Topánky s uzavretou špičkou v lete? Nie ďakujem. Tevas alebo Crocs mohli počas pandémie získať status MVP, ale ak škaredý-roztomilý štýl nie je vašou doménou, zvážte nižšie uvedené možnosti nosenia s letnými šatami a džínsovými strihmi. Nazúvacie tenisky a Birky sú skvelé na každý deň, či už vybavujete veci alebo si ich balíte do príručnej tašky na víkendový útek.

Sandále na platforme

Obrázky Lizzie McGuire a jej Steva Maddensa sa vám v tomto momente môžu premietať pred očami, ale trend topánok na platforme zahŕňa viac, než len oddávanie sa doplneniu. Sandále na platforme poskytujú vítané pozdvihnutie výšky bez toho, aby ste museli obetovať pohodlie – kľúčové, keď sa snažíte vyzerať roztomilo v superhorúcom dni. Cítite sa hravo? Choďte do toho s mangovou koženou alebo ružovou Barbie farbou.

Drevené sandále

Počujete to, čo počujeme my? Je to zvuk malých drevených podpätkov klepajúcich sa na dlažobné kocky. Rozdeľujúca dreváková topánka prešla tento rok úpravou s otvorenou špičkou, pričom sandále boli tým najvzrušujúcejším, čo sme za celú jar videli. Ak nie ste presvedčení o oživení tohto štýlu, prezrite si katalóg CCC a presvedčte sa o tomto trende samé.

Remienkové sandále

Zabudnite na starosti so svojím vzhľadom – remienková topánka je váš outfit. Medzi obľúbené sezóny patria dúhové blokové opätky a tyrkysové sandále na podpätku, ktoré ponúkajú elegantný vzhľad 90. rokov s tenkými remienkami a jemnými zlatými akcentmi.

Espadrilky

Rovnako ako pivonky a čerešňové kvety, sezóna nosenia espadriliek je krátka, ale sladká. To neznamená, že si to nemôžete užiť, kým to ide. Štýl juty a plátna je nadčasový výber, ktorý vás okamžite dostane do pohodlného stavu mysle, či už sa rozhodnete pre klinové sandále ku kvetinovým šatám alebo rybárske nohavice v kombinácii s bielym tielkom a džínsovou sukňou.