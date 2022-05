Matovič považuje Čaputovú za falošnú a zákernú ženu, Slovensko by si malo hľadať lepšieho prezidenta

4.5.2022 - Minister financií a líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič by už druhýkrát nepodporil Zuzanu Čaputovú ako kandidátku na funkciu prezidentky.Povedal to po stredajšom rokovaní vlády s tým, že ju považuje za „falošnú a zákernú ženu". „Myslím si, že Slovensko by malo hľadať lepšieho kandidáta," dodal.