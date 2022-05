Od nadávok k činom je len malý krok. Smerácke burcovanie ľudí voči prezidentke je na hranici trestného činu

Burcovanie k násiliu

Trestný čin vs. sloboda prejavu

4.5.2022 (Webnoviny.sk) - Nebezpečenstvo výrokov, ktoré na adresu prezidentky Zuzany Čaputovej zazneli počas zhromaždenia strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) v nedeľu (1. mája) v Nitre, spočíva v tom, že dehumanizujú osobu, ktorej sa týkajú.Z tejto osoby sa tak stáva cieľ pre útoky jednotlivcov, ktorí môžu na základe podobných prejavov prejsť od slov k činom. Agentúre SITA to povedal advokát Peter Kubina Advokát pokračoval, že hoci je zástancom čo najširšej slobody prejavu, prieči sa mu myšlienka, že so zásahom voči podobným najhrubším prejavom nenávisti a dehumanizácie musí spoločnosť počkať až do momentu, keď sa stane niečo zlé.„Trestným činom je verejné podnecovanie k nenávisti voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre skutočnú alebo domnelú príslušnosť k určitému národu, alebo verejné hanobenie určitého národa. Ak niekto verejne podnecuje nenávisť voči prezidentke a označuje ju pritom za „americkú“ ...(čokoľvek), alebo verejne hanobí akýkoľvek národ, môže sa dopustiť týchto trestných činov,“ povedal.Právnik považuje v tomto prípade využitie trestného práva za veľmi limitované. „Pokiaľ prejav napĺňa znaky trestných činov hanobenia národa, rasy a presvedčenia alebo podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, sú k dispozícii aj prostriedky trestného práva, ktoré však vždy budú prísne konfrontované so slobodou prejavu,“ vysvetlil Kubina.Doplnil, že sloboda prejavu so sebou prináša aj veľa hlúpych, vulgárnych a nenávistných prejavov.