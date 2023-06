Matovič povedal, prečo OĽaNO a priatelia nepodporili Ódorovu vládu. Je za tým 200 eur na dieťa

15.6.2023 (SITA.sk) - Poslanecký klub OĽaNO a priatelia nemohol podporiť programové vyhlásenie vlády Ľudovíta Ódora , keďže vláda sa nezaručila, že zachová podporu 200 eur mesačne na dieťa. V Národnej rade (NR) SR to pre médiá uviedol predseda hnutia OĽaNO a priatelia Igor Matovič Dodal, že i napriek tomu sú otvorení podpore dobrých zákonov z dielne vlády. Ódorovmu kabinetu tiež ponúkol, že sú mu k dispozícii na zvolanie mimoriadnej parlamentnej schôdze, keďže poslanecký klub OĽaNO a priatelia je jediným v parlamente, ktorý má dostatok poslancov potrebných na jej zvolanie.Šéf obyčajných ľudí má aj "plán C" k tomu, ako zaistiť, aby každý, kto sa zúčastní predčasných parlamentných volieb v septembri, dostal. Tento plán je podľa Matoviča už aj známy, mal by mať podobu verejného prísľubu, že jeho hnutie nevstúpi do koalície s nikým, kto túto požiadavku nepodporí.