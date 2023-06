Billboardy Kotlebu sú diskriminujúce a porušujú ľudské práva, mimovládky podali trestné oznámenie

Fanúšik Slovenského štátu

Porušenie Trestného zákona

15.6.2023 (SITA.sk) - Mimovládky žiadajú, aby sa prokuratúra zaoberala Kotlebovými billboardami. Mimovládne organizácie Inštitút ľudských práv (IĽP) a Dúhové Slovensko n.o. podali v štvrtok na Generálnej prokuratúre trestné oznámenie na stranu Kotlebovci – ĽSNS za jej predvolebné billboardy.Na rôznych miestach Slovenska sa objavili reklamné nosiče s tvárou Mariána Kotlebu a textom „Ochránime Slovensko pred LGBT a gender!“. Informuje o tom v tlačovej správe riaditeľ Inštitútu ľudských práv Peter Weisenbacher.„Považujeme takéto heslo za výzvu na diskrimináciu a porušovanie ľudských práv jednej časti občanov a občianok. Reklama navodzuje dojem, že ide o výrok Mariána Kotlebu, nakoľko je umiestnený pri jeho tvári,“ vysvetľuje Weisenbacher.Podľa Weisenbachera je Kotleba známy ako fanúšik Slovenského štátu, a tak je oprávnené to považovať aj za hrozbu fyzickou likvidáciou tak, ako sa to dialo v tomto období.„Čo chce povedať slovom gender nie je úplne jasné, ale antidiskriminačný zákon diskrimináciu na základe rodu, čo je slovenský preklad anglického slova gender, zakazuje. Na webe ludskeprava.sk sme spustili petíciu adresovanú firme, ktorá pútače prenajala, aby nenávistný obsah odstránila,“ dodal riaditeľ Inštitútu ľudských práv.Strana Kotlebovci – ĽSNS vznikla v roku 2010 premenovaním Strany priateľov vína. Mimovládne organizácie aj právni experti opakovane navrhovali, aby bola rozpustená, nakoľko svojím programom, stanovami a činnosťou, porušuje Ústavu Slovenskej republiky a medzinárodné zmluvy.„Všetko nasvedčuje tomu, že dochádza k porušeniu paragrafu 424 Trestného zákona, konkrétne podnecovania k nenávisti k skupine pre ich sexuálnu orientáciu. Trest pre takýto trestný čin je sadzba dva až šesť rokov odňatia slobody, ak ide o verejného činiteľa alebo člena extrémistickej skupiny, oboje Marián Kotleba spĺňa.“ uviedol Daniel Grejták , právnik Inštitútu ľudských práv (IĽP)