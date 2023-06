Matovič pravdepodobne nepodporí odvolávanie Kollára, najlepší sudcovia vraj budú voliči

25.6.2023 (SITA.sk) - Igor Matovič pravdepodobne nepodporí odvolávanie predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára ( Sme rodina ) z postu v parlamente v súvislosti s tým, že pred rokmi fyzicky napadol svoju bývalú partnerku Barboru Richterovú.Priamej odpovedi na túto otázku sa v nedeľu v relácii TV Markíza Na telo vyhol. „Je to zložitejšie. Najlepší sudcovia sú voliči,“ povedal. Zároveň dodal, že túto situáciu musia Boris Kollár a jeho hnutie Sme rodina ustáť sami. „Keď mu ľudia dajú dôveru, budú v parlamente, keď mu nedajú, nebude tam," podotkol Matovič.Matka dvoch Kollárových detí Barbora Richterová poslala list poslancom Národnej rady SR , v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto. Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba.Richterová v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju predseda parlamentu podľa jej vyjadrenia zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej. Kollár priznal, že Richterovú fackal, bol to podľa neho skrat po tom, čo hodila „cez celú obývačku" ich syna, ktorý bol v tom čase batoľa.