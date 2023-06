Žilinka, Lipšic, Hamran. Prieskum, ukázal komu ľudia najviac dôverujú

Lipšic zaznamenal pokles

Hamranovi dôverujú najviac voliči KDH

25.6.2023 (SITA.sk) - Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi dôveruje 42 percent Slovákov, zatiaľ čo 49 percent mu nedôveruje. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre diskusnú reláciu TV Markíza Na telo.Policajnému prezidentovi Štefanovi Hamranovi dôveruje 28 percent respondentov, a naopak, nedôveruje mu 60 percent opýtaných. Špeciálnemu prokurátorovi Danielovi Lipšicovi dôveruje presne štvrtina respondentov a 69 percent mu nedôveruje.Všetkým trom verejným činiteľom dôvera klesá. Žilinka mal vo februári roku 2021 48-percentnú dôveru a v novembri 2022 45-percentnú.Hamranovi agentúra Focus dôveryhodnosť merala po prvý raz v novembri minulého roka, dôverovalo mu vtedy 30 percent respondentov, odvtedy mu klesla o dve percentá.Daniel Lipšic mal vo februári 2021 33-percentnú dôveru a v novembri nasledujúceho roka 29-percentnú, teraz je to o štyri percentá menej.Žilinka má najväčšiu dôveru medzi voličmi Republiky (70 percent). Naopak, najmenej mu dôverujú voliči Progresívneho Slovenska (29 percent).Policajnému prezidentovi Hamranovi dôverujú najviac voliči Kresťanskodemokratického hnutia (62 percent). Hneď potom nasledujú voliči OĽaNO a Progresívneho Slovensko, najmenšiu dôveru má medzi voličmi hnutia Republika, a to tri percentá.Lipšic má najväčšiu dôveru medzi voličmi OĽaNO (66 percent), najmenšiu dôveru má medzi voličmi Republiky a Smeru , zhodne po šesť percent.Prieskum robila agentúra Focus od 24. do 31. mája formou osobných rozhovorov na vzorke 1 012 respondentov.