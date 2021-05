Matovič priznal stretnutia so Slobodníkom, ale poukázal aj na nezákonné sledovanie nariadené Ficom

Stretnutie so zlomeným človekom

Opozíciu likvidujú udavači

24.5.2021 - Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) sa s bývalým šéfom finančnej polície NAKA Bernardnom Slobodníkom stretol asi trikrát po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Uviedol to vo svojom profile na sociálnej sieti.Reagoval tak na slová predsedu strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Roberta Fica, ktorý v nedeľu 23. mája na tlačovej konferencii tvrdil, že Matovič ako predseda vlády v januári vypovedal na polícii a priznal sa, že sa s Bernardom Slobodníkom opakovane stretával.Matovič priblížil, že viacerí príslušníci NAKA vypovedali, že ho v roku 2015 na príkaz „Ficových ľudí" dlhodobo nezákonne sledovali. Približne v januári bol preto pozvaný na výsluch na NAKA svedčiť, či si niečo všimol.„Počas výsluchu sa ma vyšetrovateľ opýtal, či poznám bývalého šéfa finančnej polície NAKA Bernarda Slobodníka. Pred približne siedmimi ľuďmi (dvaja vyšetrovatelia a asi päť advokátov obvinených) som odpovedal, že som sa s ním po vražde Jána a Martiny asi trikrát stretol," doplnil.Expremiér tvrdí, že mal z Bernarda Slobodníka pocit, „akoby si po vražde začal uvedomovať, akej mafii to dlhé roky slúžil". „Áno, mal som z neho pocit, že svedomie sa v ňom silne ozýva. Do volieb som sa s ním už nestretol a po voľbách už vôbec nie," podotkol Matovič.Stretnutie s ním opisuje ako stretnutie „so zlomeným človekom", ktorý pravdepodobne túžil potom, aby sa skončila vláda Fica aj vláda Petra Pellegriniho (Hlas-SD). „A keď sa skončila, rozhodol sa svedčiť," doplnil Matovič.Fico na tlačovej konferencii povedal, že koalícia si za účelom likvidácie opozície našla systém udavačov, respektíve kajúcnikov. Šéf Smeru-SD spomenul troch, menovite bývalého šéfa kriminálneho úradu Finančnej správy Ľudovíta Makóa, exšéfa Národnej jednotky finančnej polície NAKA Bernarda Slobodníka a bývalého prvého námestníka Slovenskej informačnej služby (SIS) Borisa Beňu.„Udavači si vymýšľali preto, aby nemuseli ísť do väzenia a neboli obvinení zo závažných trestných činov," uviedol Fico. Tento systém bol podľa neho mimoriadne úspešný, keďže takto „dostali" bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika či exprezidenta policajného zboru Tibora Gašpara. Bývalého šéfa NAKA Branislava Zuriana preto v tejto súvislosti vyzval, aby sa nevracal zo zahraničia na Slovensko, lebo pôjde „do basy čušať".