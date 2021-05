Mladý vodič zišiel z cesty a narazil do stromu, v bezvedomí ho previezli do nemocnice (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.5.2021 (Webnoviny.sk) - Polícia dokumentovala dopravnú nehodu na ceste I. triedy za mestom Trnava v smere na obec Bučany. Pred ôsmou hodinou 28-ročný vodič auta VW Passat z doposiaľ nezistených príčin zišiel s autom z cesty a následne narazil do stromu. Pri nehode utrpel zatiaľ nešpecifikované zranenia. Bol v bezvedomí, privolaná RZP ho previezla do nemocnice. V aute sa okrem vodiča nikto iný nenachádzal.„Cesta I. triedy bola z dôvodu dokumentovania nehody a odstraňovania jej následkov uzavretá. Policajné hliadky odkláňali dopravu v smere z Trnavy na obchvate mesta, a v smere do Trnavy v obci Bučany,“ informovala trnavská policajná hovorkyňa Mária Linkešová. Polícia okolnosti a presné príčiny nehody vyšetruje. Vodičovi v nemocnici odoberú krv na zistenie alkoholu.